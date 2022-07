Rengeteg magyar tehetség rohan a vesztébe: ezt rontják el, óriásit bukhatnak

Sokan szeretnének saját márkát indítani, és felvenni a versenyt a piacon lévő többi résztvevőel. Azonban nehéz jelenleg berobbanni a divatiparba, főleg, hogy a nagyobb márkáknak, cégeknek több lehetőségük van a sorozatgyártásra, terjeszkedésre. Rengeteget jelent egy új vállalkozás indításánál az, hogy a megfelelő finanszírozási formát találjuk meg induláskor, és ilyenkor jöhet képbe szuper alternatívaként a közösségi finanszírozás.

Egyre több feltörekvő magyar tervező jelenik meg a piacon, akik akár már alternatív módon is árusítanák termékeiket. Legutóbb a Brancs közösségi finanszírozási oldalon bukkantunk rá a FunkyLab-ra, akik parafából készült egyedi táskákat árulnak. A közösségi finanszírozás egyébként a divatcikkek körében nem újdonság, több márka jelent meg úgy a piacon, hogy első körben a közösségi finanszírozás módszerét választották ahhoz, hogy megismerjék őket, és vevőkörre tegyenek szert.

De hogyan vágjunk bele? A ScoutMine összeszedte, hogy hogyan is vághatunk bele divatmárkánkkal egy közösségi finanszírozási projektbe. Első sorban érdemes áttekinteni a különböző, nagyobb márkák közösségi finanszírozási kampányait, ugyanis több márka indult el így a siker útján. Itt érdemes külön figyelmet szentelni annak, hogy milyen elemeket használtak, hogyan építették fel a kampányt. Ezt követően jó, ha igyekszünk olyan tervet összeállítani, ami megállja a helyét a közösségi finanszírozási platformon is, hiszen induló kampányként szuper terv nélkül sikeretelen lesz a kampányunk. Ezért fontos kiemelni az indulási stratégiánkat, az üzleti tervet, ezáltal a leendő befektetőink is biztonságban érezhetik majd a pénzüket.

Kreatív ágazatokban, mint a divat, ahhoz hogy a márkánk sikeres legyen, kicsit változtatnunk kell az üzleti stratégiánkon is, hiszen nem ugyanolyan szolgáltatást kínálunk, mint egy technológiai innováció, esetleg olyan eszköz, amit a mindennapi életben használhatunk. Így különösen fontos, hogy világosan, tömören fogalmazzunk, gondoljuk át a koncepciónkat, a piacunkat és azt, hogy hogyan tudunk majd boldogulni a késsőbbiekben.

Korábban megkérdeztük a Brancs ötletgazdáit, hogy mi a titka a sikeres pályázatnak. Mint mondták, fontos, hogy milyen a projekt, mennyire érdekes, de nem feltétlen ez a legfontosabb.

Egy kutatásunk is megerősítette, hogy fontosabb maga az ember, és a csapat, akik egy-egy projekt mögött állnak. A csapat hitelessége, az, hogy mennyit mutatnak meg magukból, mennyire hihető az, hogy képesek megcsinálni a projektet sokkal fontosabb. Mindegyik sikeres projektünk mögött vannak saját videók, közösségi média oldalak, blogok, ahol bemutatják magukat a csapatok, a tervüket, a motivációjukat. Akik ezzel sokat foglalkoztak, ők sikeresebbek is lettek, és képesek voltak vásárlókat szerezni

- elemezte korábban az eredményeket a Brancs egyik alapítója, Kövesdi Gábor. Hozzátette, hogy azok, akik nem tudták megszerezni a kezdő lökést, akár egy hónap után is 0 százalékon állt a projektjük támogatottsága, mivel ők nem tudták kellően hatékonyan megszólítani és meggyőzni ismerőseiket, családjukat - a siker szempontjából leginkább kritikus első vásárlókat- arról, hogy a szolgáltatásuk, a termékük érdekes.

Az alapigazságok itt is működnek, a jó képek, jó videók mindig több látogatót vonzanak, a család és barátok által támogatott projektek pedig a bizalmat is megelőlegezik. Ami külföldön működik, az nálunk is működik, fontos tehát a projekt személyessége, valamint az első vásárlók is

- összegezte Kövesdi Gábor. A pályázásnál sokan beleesnek ebbe a hibába, és gyenge a pályázási anyaguk, nem foglalkoznak eleget a tervvel, azzal, hogy a vásárlókat megszólítsák. Nagyon fontos, hogy az, ahogy megjelenünk a közösségi finanszírozási oldalon, ez tükrözi a vásárlóknak, befektetőknek az elképzelésünket, az egyediségünket. Éppen ezért a pályázat a kulcsa annak, hogy megragadjuk az emberek figyelmét, és bemutassa a márkánk hangulatát, arculatát.

Bármivel is foglalkozik a vállalkozásunk, legyen szó divatról, vagy egyéb szolgáltatásról, termékről, fontos, hogy reális célokat tűzzünk ki magunk elé, amiket könnyen el tudunk érni, hiszen a kudarc miatt gyorsan elveszíthetjük a lelkesedést is. Ráadásul a kisebb, reális célok elérésével mi is dinamikusabban tudunk haladni, és a piacról is szinte azonnali visszajelzést tudunk kapni.