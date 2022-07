5 érv amellett, hogy vásárlóként miért válaszd a közösségi finanszírozást

A közösségi finanszírozás közel sem olyan újkeletű fogalom, mint azt gondolnánk –a közösség összefogásának hiányában ma nem állhatna helyén a New York-i Szabadság-szobor, sőt, Mozart 1784-es világhírű tripla koncertsorozata sem jöhetett volna létre lelkes támogatóinak előfinanszírozása nélkül. S bár a nemzetközi óriások, mint a Kickstarter vagy az Indiegogo szolgáltatóként kivonultak Magyarországról, idén májustól egy unikálisan magyar igényekre szabott platform, a Brancs biztosít tőkegyűjtésre optimatizált felületet és szakmai támogatást az alternatív finanszírozási formát kereső hazai vállalkozóknak és ötletgazdáknak. Az azonban elsőre talán nem teljesen egyértelmű, hogy az ötletgazda mellett mit nyer az ilyen oldalakon történő elővásárlással a projektet támogató vásárló, így összegyűjtöttünk 5 ütős érvet, melyek amellett szólnak, miért érdemes és előremutató ilyen oldalakon kínált termékeket választanunk.

1. Elsőnek lenni privilégium – itt pedig ez hatványozottan igaz

A közösségi kampányokat támogató vásárlók egy ‘elit liga” tagjai, akik bátorságukkal és bizalmukkal példát mutatnak a társadalom számára, és utat nyitnak az új, hiánypótló ötletek megvalósulása előtt. Az ötletgazdák ezt a bizalmat exkluzív ajánlatokkal, mindenki más előtti kipróbálási lehetőségekkel és egyéb izgalmas előnyökkel köszönik meg támogatóik számára. Ha szeretsz új termékeket vagy szolgáltatásokat kipróbálni, és nyitott vagy az innovatív megoldások iránt, akkor a közösségi finanszírozás egy újabb lehetőség arra, hogy az elsők között csapj le különleges ajánlatokra.

2. A személyesség itt nem egy divatos kifejezés, hanem alapérték

A Brancshoz hasonló platformok egyik legnagyobb ereje, hogy nem csak magát a terméket, de annak alkotóit is bemutatják a nagyközönségnek – megismerhetjük az ötlet történetét, a fejlesztés mögötti személyes motivációt, és videókon, képeken keresztül magukat az ötletgazdákat is. Rohanó világunkban, ahol sokszor azt a boltost sem ismerjük név szerint, akivel évek óta naponta összefutunk bevásárlás során, az ilyen kapcsolódási pontok rengeteg pozitív hozadékkal szolgálhatnak vásárlónak és szolgáltatónak egyaránt, újraépítve azt a bizalmi hálót, amiről sokan azt hittük, már teljesen kiveszett a társadalmunkból.

3.Pontosan tudod, hol és milyen célra kerül felhasználásra a pénzed

Az ötletgazdák kampányaik során egy konkrét célt tűznek ki maguk elé, melynek elérésében szükségük van a közösség financiális támogatására is. Ilyen cél lehet például egy fesztivál vagy koncert megszervezése, egy társasjáték gyártása vagy akár egy könyv nyomtatása is. A vásárlók védelmében a legtöbb ilyen oldal “mindent vagy semmit” elven alapuló business modellt alkalmaz, így a tőkegyűjtés kizárólag akkor lehet sikeres – tehát az összegyűlt pénzt csak abban az esetben kapja meg az ötletgazda -, ha a gyűjtés elérte vagy meghaladta az üzleti cél eléréséhez szükséges összeget. A gyűjtés időszaka alatt beérkezett támogatási összegeket a platform dedikált alszámlán tárolja, majd a sikeres zárás után több körben és számos biztosítékot beépítve utalja át az ötletgazdának. Amennyiben a gyűjtés sikertelen, a vásárló a platformtól kapja vissza teljes befektetését, de dönthet akár úgy is, hogy az összeget egy újabb projekt támogatására fordítja.

4. Te alakíthatod a jövőt – végre egy hely, ahol tényleg van beleszólásod

A tőkegyűjtés során az értékteremtés többirányú – az ötletgazda izgalmas, különleges, hiánypótló ötleteket, termékeket hoz létre, a vásárló pedig megelőlegezett bizalmával direkt módon járulhat hozzá magyar kisvállalkozások, startup-ok vagy épp nemzetközi sikersztorik születéséhez. Egy ilyen közösségi piactéren egyedülálló módon ráadásul az is értéket teremt, aki nem vásárol – hiszen egy nem kellően innovatív vagy különleges termék ötletgazdáit így megkíméli attól, hogy egy kevésbé versenyképes ötlettel lépjenek piacra, mindemellett a visszajelzések alapján lehetőséget biztosít arra is, hogy az alkotók újragondolják vagy finomhangolják termékeiket a célpiac explicit igényeire szabva.

5. Egy valós értékeken alapuló, transzparens, tudatos közösség tagja lehetsz

Életünk során folyamatos keresésben vagyunk – keressük azokat a társakat, partnereket, kapcsolatokat, akikkel közös értékek mentén tudunk együtt élni, együtt gondolkodni vagy éppen együtt belevágni álmaink megvalósításába. A közösségi finanszírozásban támogatóként részt vevő vásárlók tudatos, hosszú időtávban gondolkodó, eredményorientált szemléletű emberek, akik saját érdekeiken túl tudnak és akarnak is a közösség érdekeit is szem előtt tartó vásárlási döntéseket hozni. Ezekkel a döntésekkel ráadásul mostantól hazai vállalkozók hazai termékeinek megszületéséhez is hozzájárulhatnak, támogtava ezzel a rövid ellátási láncok létrejöttén túl egy új, tudatos fogyasztói réteg kialakulását is.