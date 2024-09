Járt már homoktövis szüreten? Most megteheti! (x)

Nyílt homoktövis élményszüretet hirdet augusztus-szeptemberre egy Tápió-vidéki, többszörösen díjazott gazda. A szüret alatt a résztvevők nem csak a családi gazdaság történetével ismerkedhetnek meg, de részletes infókat kapnak a C-vitamiban rendkívül gazdag gyümölcs feldolgozásáról, meg is kóstolhatják és haza is vihetik a szuperélelmiszerből készült helyi termékeket.

A homoktövist közel 500 hektáron termesztik ma Magyarországon. Termése bogyós gyümölcs, sugárzó, világos narancssárga színű. Rengeteg vitamint és antioxidánst tartalmaz, emiatt természetes szövetségese immunrendszerünknek a betolakodó baktériumok, vírusok elleni küzdelemben. A csipkebogyó után a homoktövis gyümölcseiben a legmagasabb a C-vitamin tartalom. Gyógyhatása és „igénytelensége” (bármilyen talajon megél) miatt mára szinte az egész világon elterjedt. A homoktövis termése időjárástól függően augusztus elejétől szeptember végéig érik, ekkor zajlik a szüret és a feldolgozás is. A homoktövis bogyó íze kellemes, savanykás, gyakran használják lekvár, szörp vagy gyümölcslé készítéséhez.

A hathektáros tápiószentmártoni bioültetvényén gazdálkodó házaspár, Kiss Attila és Zsíros Tünde 2020 óta állít elő feldolgozott homoktövis termékeket, különböző ízesítésű gyümölcsleveket, chutneykat, lekvárokat, szörpöket. Utóbbi bodzával kevert változatát arany minősítéssel díjazta a szakértő zsűri a legutóbbi Magyar Ízek Versenyén, ahol elismerést kapott még chutney borkocsonyájuk, az almás-mézes homoktövis lekvárjuk, valamint a mézes és a "sima" homoktövis velőjük is. Nem csak itthon, de a világ egyik leghíresebb élelmiszer akkreditációs versenyén, az angol Great Taste-en is felfigyeltek a magyar homoktövis különlegességekre. Tavaly a chilis szilva chutney-juk idén pedig borkocsonyájuk és mangó szörpjük gazdagodott egy-egy értékes, a minőséget jelző csillaggal.

Ezeket is megkóstolhatják, akik beneveznek Kisséknél az idei homoktövis élményszüretre, ahol a birtoklátogatáson mesélnek majd a növény jótékony hatásairól, felhasználásáról és feldolgozásáról is.

Bár a homoktövis ízét sokan megosztónak tartják, mi nagyon szeretjük és szüretek alkalmából rendszeresen készítünk finom limonádét a frissen facsart bogyókból. Az érdeklődőkkel, vásárlókkal folytatott személyes beszélgetésekből világosan kiderült számunkra, hogy ha ismerik is a homoktövis szót, nem ismerik magát a növényt. Nem tudják, milyen is egy igazi szüret, hogyan is jutunk el a kész velőig. Az élményszürettel az a célunk, hogy megismertessük ezt a szuperélelmiszert a nagyközönséggel

- fogalmazott Kiss Attila, hozzátéve: ismerőseiktől kapták a tippet, hogy az ötletük pont passzolna a Brancsközösség kampányai közé.

Az ESBANA birtok élményszüretén ugyanis különböző csomagok közül választhatnak az egészségtudatos érdeklődők, akik, közösségi finanszírozás keretében rendelhetik elő a kívánt termékeket. A közösségi finanszírozási kampány az első hazai Kickstarter oldalon, a Brancskozosseg.hu-n fut, és még szűk egy hónapig tart. A kampány pár nap alatt máris elérte a kitűzött cél közel harmadát. A vevők számára abszolút kockázatmentes közösségi finanszírozási modell jellegzetessége, hogy a vásárlók csak akkor kapják meg az előrendelt terméket, ha a kampány eléri a kijelölt célösszeget. Ha nem, akkor hiánytalanul visszautalják a pénzüket.

(x)