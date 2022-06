Íme 3 zseniális üzleti ötlet, amely bankot robbanthat itthon: még Te is beszállhatsz!

Külföldön már nagy hagyománya van a crowdfunding-nak, azaz a közösségi finanszírozásnak, és bár a nemzetközi platformokon is találhatunk magyar vállalkozókat, azért a hazai projektgazdák többsége még nem ült fel a közösségi finanszírozás hullámára. A Kickstarter és az Indiegogo mellé azonban most becsatlakozott a magyar közösségi finanszírozási platform, a Brancs Közösség is, így már idehaza is belevághatunk a közösségi finanszírozásba. Míg a külföldi platformokon nagy kedvencnek számítanak a technikai vívmányok, addig a magyar közösségi finanszírozási oldalon viszont máson van a hangsúly.

Rengeteg olyan termék vagy szolgáltatás van, ami közösségi finanszírozási projektként kezdte, ma viszont már hatalmas üzletté nőtte ki magát. A paletta széles, például társasjátékoknak, okosóráknak, sőt hűtőtáskának is szavaztak már a vásárlók bizalmat, és indították be a bizniszt. A közösségi finanszírozási hullámra most pedig a magyarok is felülhetnek, hiszen egyre több nálunk is a tudatos vásárló, és az, aki valami újat hozna a piacra.

A 2009-ben indított Kickstarter platform lehetővé tette, hogy független emberek, és vállalatok indítsanak el egy új vállalkozást, amelynek az anyagi hátterét a közösség állja. A projekteknél, ötleteknél maga az ötlet és a kreativitás az, ami számít, a mindent vagy semmit támogató rendszernél pedig ha egy projekt nem éri el a kívánt támogatási összeget a meghatározott időn belül, úgy a támogató pénze visszakerül a helyére, minimalizálva a kockázatot. A Kickstarter mellett az Indiegogo volt még az, amelyen a magyarok is próbálkozhattak, sőt próbálkoznak is néhányan.

Azonban most megtörni látszik ez a nemzetközi trend, hiszen már nálunk is elérhető néhány közösségi finanszírozási platform, mint például a nemrég indult Brancs Közösség, amely nem csak a hazai kreatív ötleteket gyűjti be, és igyekszik sikeressé tenni, de egyben edukációs szerepe is van, hiszen most tanuljuk, hogy mi is az a közösségi finanszírozás. A májusban indult oldalon széles skálán mozognak a termékek és a szolgáltatások, a technológiai eszközöktől egészen a háztáji és kézműves termékig szinte minden megtalálható itt is.

Ezek voltak az eddigi legnagyobb dobások külföldön

Van egy csomó olyan termék, amiről nem is gondolnánk, hogy Kickstarteren keresték meg hozzá az induló tőkét, hiszen akkora sikert futottak be. Ilyen volt például az OUYA játékkonzol is, ami mintegy 8 millió dollárt gyűjtött össze. A fejlesztőbarát játékkonzol fő célja az volt, hogy kiküszöbölje a nem mobil platformra való fejlesztés hagyományos kihívásait. Sajnos a későbbiekben ez a projekt csúnyán bebukott, amikor leállították a játék online szolgáltatásait.

Bútorok, és használati tárgyak is nagyot mennek a Kickstarteren, a Wyrmwood moduláris játékasztal szintén több, mint 7 millió dollárral vághatott bele a gyártásba, de utazó kabátra is gyűlt össze jócskán, több, mint 9 millió dollár, míg a Coolest Cooler hűtőtáskára szintén 13 milliónál is több dollár gyűlt össze a kezdéshez.

Nagyot ment még a már nálunk is népszerű Robbanó cicák - Exploding Kittens társasjáték is, amely szintén, több, mint 8 millió dollárt gyűjtött össze a kezdésre. A top termékek közül rengeteg termék céloz meg olyan embereket, akik szeretik a fantasy-t a videójátékokat, és ők maguk is sokat játszanak. Így az animált sorozat, a Critical Role: The Legend Of Vox Machina is több, mint 10 millió dollárt zsebelt be a kezdéshez, a Frosthaven játék 12, míg a Kingdom Death:Monster kártyajáték 12 milliót. A technológiai innováció kedvelői pedig több, mint 11 milliót dobtak össze egy utazó kamera állványra, illetve egy okosórára is, a Pebble Time mintegy 20 milliós, rekordösszeget gyűjtött be.

3 zseniális üzleti ötlet a magyar Kickstarterről

Mivel a két nagy közösségi finanszírozói oldal, az Indiegogo és a Kickstarter nehezebben használható nálunk, már éppen ideje volt annak, hogy egy magyar alternatíva is megjelenjen a vállalkozni kívánók számára. A Brancs közösségi finanszírozási oldal a hazai szürkeállományra, gondolkodásra épül, ahol a vállalkozók és a potenciális vásárlók is máshogy működnek, így bár hasonlít a nemzetközi oldalakhoz, mégis sokban más.

Nyugaton, ahol a megkérdezettek 60-70 százalék ismeri a közösségi finanszírozási modellt, Magyarországon ez csak 10-15%. A vállalkozók is teljesen mások, mások az igényeik, más segítséget is várnak el, és kell is nekik adni. Mi sokkal több emberi energiát meg funkcionális fejlesztést szánunk arra, hogy segítsük ezeket az embereket: segítjük az adatlapok kellően informatív kitöltését és az egész kampány menedzsmentet is

- emelte ki a Pénzcentrumnak adott interjújában az ötletgazda, Kövesdi Gábor. Mint mondta, a különbségek a projektekben is tetten érhetőek. A Kickstarteron nagy népszerűségnek örvendtek a technológiai ötleteknek, amely Magyarországon is jelen vannak, azonban arányaiban ez 15-25 százalék, míg a kézműves és háztáji termékből, szolgáltatásból sokkal több van.

A másik nagy különbség a külföldi példákhoz képest, hogy a Brancson nincs lehetőség tulajdonrészt szerezni a projektekben, vállalkozásokban, hanem az adott produktumot lehet, egyfajta elővásárlásként megfinanszírozni. A hivatalos definíció szerint jutalomalapú közösségi finanszírozás az, amit mi csinálunk. Ez technikailag is úgy valósul meg, hogy egy utalványt kap a jövőbeni vásárló, a vállalkozó meg az első 100, 200, 500, ezer vagy akár több ezer vásárló pénzéből el tudja indítani a vállalkozását, majd az utalványok sorrendjében teljesíti a korábban leadott megrendeléseket

- tette hozzá Kövesdi Gábor, aki azt is hozzátette, hogy az oldalon sokféle ember és vállalkozás jelentkezett, az 500 jelentkezőből például volt olyan, aki nem tudta, mi az a közösségi finanszírozá, így az induláskor a pályázók mintegy 5%-a fért fel a platformra. De, mint azt aPénzcentrum megkeresésére Kövesdi Gábor leszögezte, a toborzás most is folyamatos, hamarosan új projektekkel bővülhet a platform.

A jelenleg is futó kampányok közül pedig van pár, ami nem csak elindult, de elég jól szerepel is. Ilyen a felnőtt szörpökkel foglalkozó Cseles, ami gyakorlatilag egy likőr, amelyet felhigítva fogyaszthatunk. A projekt jelenleg 68 százalékot már össze is gyűjtött a kitűzött összegből. Nagyot fut még a TinyHouse projekt is, amely a lakhatásra kínál mobil megoldást. A jelenleg 21 százalékon futó projekt olyan mobilházakat kínál, amelyek nem csak árban érhetőek el, de egy lépéssel közelebb visznek minket az ökotudatos életvitelhez is.

Mint Gábor kiemelte, a technológiai újdonságokkal foglalkozó projektek náluk is megjelennek, így például a 3D nyomtatókhoz PET palackokból filamentet készítő Refilamer is igen felkapott lett, már 58 százalékot gyűjtöttek össze a megvalósításhoz. Ez szintén olyan projekt, amely nem csak a pénztárcánkat kíméli az otthon elkészíthető filamenttel, de a környezetnek is jó, hiszen műanyag palackokból gyárthatjuk ezt le egyszerűen.