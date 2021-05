Roham a vidéki cukrászdákban: a nyitás után komoly áremelés jöhet

Küzdelmes éven van túl a hazai vendéglátás, de a szektorban talán a cukrászdák vészelték át a legkisebb kárral a tavalyi évet, és ezen belül is a vidéki helyek működtek a legjobban – árulta el a HelloVidéknek Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke.

Országosan szélsőséges különbségek voltak, a cukrász szakma tud olyan üzletről, ami a pandémia miatt zárt be, de ismernek olyan cukrászdákat is, akik a 2019-es forgalmukhoz képest 2020-ban még növekedni is tudtak.

"Természetesen ebből volt kevesebb, a többség 30-40% közötti forgalomcsökkenéssel zárta a tavalyi évet, ami nem egy sikertörténet, de az ágazatban igazán jó eredménynek számít. Általában a vidéki, kisebb városokban üzemeltett cukrászdák tudtak nagyobb forgalmakat realizálni. A budapesti és a vidéki nagyvárosokban – főleg az egyetemi városokban – leginkább a túlélésért küzdöttek" - mondta Erdélyi Balázs.

Kisebb településeken a jól bevezetett cukrászdáknál, ahol komoly törzsvásárlói vendégkörrel rendelkeztek a pandémia előtt is, a vendégek a nehézségek ellenére is kitartottak a kedvenc üzletük mellett. Nem tudunk elég hálásak lenni ezért, a vendégek életben tartották a legtöbb cukrászdát. Szerencsére az elviteles értékesítés nem idegen a cukrászdák életében, így viszonylag zökkenőmentesen tudtak üzemelni

- tette hozzá szakmai a elnök.

Ezzel együtt is, a legtöbb cukrászda már várta a terasznyitást. A legtöbb cukrászdában megpróbálták megnövelni a teraszok befogadóképességét, több bútorral, nagyobb területen, hogy a biztonsági távolságot a megnövekedett vendégszám mellett is be tudják tartani. További részletek a HelloVidék cikkében.