Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. szeptember 30.)

Országos középtávú előrejelzés

Szeptember 30. szerda: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Az északi és keleti megyékben többfelé, másutt csak néhol várható eső, zápor, az Észak-Alföldön lesz a legnagyobb mennyiség. Az északnyugati, nyugati szél több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Késő estére 7, 12 fok közé hűl le a levegő.

Október 1. csütörtök: A Dunántúl nyugati, délnyugati részein hosszabb felszakadozások is lehetnek, arrafelé több órára is kisüthet a nap. Másutt viszont jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, az északkeleti határvidéken egy-egy zivatar is lehet. Elsősorban északkeleten jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északnyugati, nyugati szél inkább csak a Duna vonalának környezetében erősödhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható, 20 fok körüli, vagy afölötti csúcsérték inkább csak a naposabb nyugati, délnyugati megyékben fordulhat elő.

Október 2. péntek: Egyre többfelé elvékonyodik a felhőzet, de továbbra is sok magasszintű felhő lesz az égen, emellett gomolyfelhők is képződnek. Északkeleten tartósan felhős körzetek is maradhatnak. A csapadékhajlam csökken, inkább csak elszórtan fordulhat elő - többnyire gyenge - eső, zápor, néhol esetleg zivatar. A déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között várható északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Elszórtan alakulhat ki eső, zápor, így vizes, csúszós útszakaszok. Hétfő délután, este a középső és keleti országrészben emellett zivatarok is lehetnek, amelyekben átmenetileg viharossá fokozódhat a szél.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás lesz, így fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás lehetnek a jellemző tünetek, de a reakcióidő is megnőhet.

