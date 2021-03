Rengeteg a baleset az utakon: ezekben a kocsikban súlyosan megsérülhetsz

Hiába áll forgalomba éves szinten több mint 100 ezer új autó, a hazai gépjárműpark folyamatosan öregszik. A KSH szerint 2020-ban a magyar autók átlagéletkora 14,7 év volt, de a legnépszerűbb márkáknál ez a szám még ennél is magasabb. Minél idősebb az autónk, annál jobban öregszenek az anyagok, így pedig nem véd meg mindket a súlyosabb sérülésekkel szemben, ha balesetet szenvedünk.

Számos közlekedési baleset történt Magyarországon tavaly: a KSH statisztikái szerint összesen 13 778 baleset történt a hazai utakon 2020-ban. Ebből 4105 volt súlyos kimenetelű, 423 esetben pedig halállal végződött a baleset.

Ez különösen annak fényében aggasztó, hogy hiába áll forgalomba számos új autó, a magyarok javarészt öreg kocsikat hajtanak: a KSH statisztikái szerint a 2020-ban itthon forgalomban lévő, több mint 3,9 millió gépjármű átlagos életkora 14,7 év volt. Az alábbi csárton látható azegyes márkák autóinak átlagéletkora. Aggasztó, hogy csak a Dacia, a Hyundai és a Kia tudott 10 éves átlag alá kerülni, az összes többi, még gyártásban lévő típus esetében már 12 év fölött van az átlagéletkor.

Alább pedig azt szedtük grafikonba, hogy melyik gyártónak hány autója fut jelenleg az utakon. Aggasztó, hogy a legnépszerűbb típusok is igencsak öregek: az első helyezett Opelnél például kereken 16 év az átlagéletkor, de második legtöbb autót magáénak tudó Suzuki sincs sokkal jobb helyzetben (15,3 év), ahogy a Volkswagenek sem túl fiatalok már, átlagosan 16,2 évesek.

És sajnos minél öregebb verdát hajtasz, annál valószínűtlenebb, hogy ép bőrrel úszol meg egy balesetet. Nem azért, mert régen nem voltak annyira biztonságosak az autók, hanem a kor előrehaladtával a korrózió egyszerűen meggyengíti azokat a részeket, amelyek hivatottak elvezetni egy esetleges ütközés energiáját. Például az alábbi törésteszten öregebb autókat ütköztettek újabbakkal, szimulálva egy átlagos közúti balesetet. Rögtön az első ütközés megmutatja, mennyire védtelenek vagyunk egy korszerűtlen kocsiban:

A régebbi (piros) Nissan vezetőjének gyakorlatilag semmi esélye nem volt túlélni a frontális karambolt: nem csak a kormányt kapta az arcába, a testét a műszerfal zúzta porrá, gyakorlatilag rágyűrődött az autó bal eleje. Ezzel szemben az újabb (2016-os) Nissanban ülő tesztbábut szépen megfogták a légzsákok, és a műszerfal is a helyén maradt. Valószínűleg neki is megsérült a feje, de nagyobb eséllyel élte túl a balesetet, mint a piros kocsi vezetője. Hasonló eredménnyel zárult a másik teszt is, amikor két hasonló típusú autót csaptak össze: a fiatal Ford jobban megvédte utasát, mint a régi Fiesta. De alább megnézhetjük, hogy teljesít a mostani törésteszten a 2004 és 2008 között gyártott VW Golf:

Mégegyszer: ez nem csak azért van, mert az évek során fejlődött a technika, hanem mert egyszerűen elöregszenek az anyagok a régi autókban, nem bírják annyira az erőhatásokat.

A biztonság az első



A fentieket figyelembe véve tehát egyértelmű, hogy egy újabb, és így modernebb biztonsági berendezésekkel ellátott autóban jóval nagyobb biztonságban vagyunk. És most nem olyan dolgokra gondolunk, mint a biztonsági öv, aminek használata 2006 óta kötelező az EU-ban, vagy az ABS (2004 óta kötelező), hanem például az

elektronikus menetstabilizátor;

a vészfék-asszisztens;

a guminyomás-figyelmeztető rendszer;

vagy az integrált mobilkommunikáció, amivel egyes modelleknél majd automatikusan tárcsázódik a vészhívó, ha balesetet szenvedünk;

de ott van még a sávelhagyást figyelő rendszer;

tempomat követőradarral;

holttérfigyelő is bekerülhet már a modernebb autókba.

És akkor még nem beszéltünk a megannyi újabb fejlesztésről, mint a fáradtság-figyelő rendszer, táblafigyelő, dugófigyelő vagy a sávelhagyás-jelző, hogy csak néhány példát említsünk.

Annyi biztos, hogy minden autósnak kötelessége törekedni saját maga és utastársai érdekében arra, hogy a legnagyobb biztonságban közlekedjen, éppen ezért nem érdemes sokat morfondírozni azon, hogy lecseréljük-e az autót, ha már nem találjuk azt elég biztonságosnak.

Jó, de miből?

Biztonság szempontjából elmondható, hogy minél fiatalbbra cseréljük le az autónkat, annál jobb, de egy gyors keresés után kiderült, hogy 3 millió forintból már bőven tudunk válogatni az 5 évnél fiatalabb gépjárművek között is. És nem csak kisautókat találunk már ennyiért a kínálatban. Persze, nem mindenki teheti meg, hogy kizárólag önerőből kifizessen ennyi pénzt.

De nem is kell, hiszen számos megoldást kínálnak a hazai bankok. Az egyik ilyen az autóhitel, amelynek egyik előnye a lízinggel szemben, hogy nem kell önerőt letenni az asztalra. Tegyük fel, hogy valakinek van párszázezer forintnyi spórolt pénze, és a régi autóját is értékesíti, így egymillió forintot össze tud szedni. A Pénzcentrum kalkulátorában megnéztük, hogy milyen feltételekkel adnak most a bankok 2 millió forint kölcsönt 5 éves futamidőre (így nem lesz túl idős az autó, mire kifizeted).

Az összeget a Sberbank 7,77 százalékos THM-re adják kölcsön, a havi törlesztőrészlet pedig 40 245 forint. A Budapest Banknál havonta 40 263 forintot kellene törleszteni, a THM pedig 7,88 százalékos. Nem sokkal marad el ezektől a CIB Bank ajánlata sem, ahol 8,17 százalékos THM mellett 40 436 forintos törlesztővel számolhatunk. Érdemes még megnézni a Raiffeisen Bank és az MKB Bank ajánlatait is!

Címlapkép: Getty Images