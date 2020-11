Rendkívüli bejelentés: újabb helyeken kell ingyen biztosítani a parkolást

A parkolóházak hétfőtől éjszaka ingyenesen használhatók kell, hogy legyenek - erről szóló kormányrendeletet írt alá a miniszterelnök.

Egy november 23-án hatályba lépő új kormányrendelet alapján a kereskedelmi célú P+R, parkolóházak, parkológarázsok, felszíni parkolók ingyen vehetők igénybe az este 7-től reggel 7 óráig tartó idősávban. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni. Ezt Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke jelentette be a veszélyhelyzetre hivatkozva.

Mint mondta, Orbán Viktor már alá is írta a rendeletet. Havasi arról is tájékoztatott: a miniszterelnök kezdeményezése alapján született egy másik kormányhatározat is, eszerint a költségvetési szervek, valamint az állami tulajdonú cégek közterületi parkolói is bárki számára ingyenesen igénybe vehetők lesznek este 7 és reggel 7 óra között.

A határozatban a kormány felkéri az önkormányzatokat, hogy saját hatáskörben rendelkezzenek az önkormányzat vagy a tulajdonában álló gazdasági társaságok parkolóinak bárki számára való megnyitásáról hétfőtől, és erről a döntésükről 48 órán belül tájékoztassák a lakosságot - közölte a sajtófőnök.

