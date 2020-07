Orbán Viktor: Több Balaton, kevesebb Adria

Megtartotta szokásos interjúját Orbán Viktor a Kossuth Rádión, ahol elmondta: Több Balaton, kevesebb Adria.

Orbán Viktor az idei év turisztikai lehetőségeiről is beszélt Kossuth Rádión, a miniszterelnök ezzel kapcsolatban elmondta, ő maga is úgy vélekedik, hogy a tengert minden évben látni kell, és azt is tudja, hogy ezzel sok magyar is így vannak. Éppen ezért senkit nem akar lebeszélni külföldi utazásokról, de azért felhívta a lakosság figyelmet, hogy ha mennek, azt nagy óvatossággal, illetve mértékkel tegyék.

Több Balaton, kevesebb Adria

- tanácsolta a miniszterelnök az idei évre minden utazni vágyó magyarnak. A turisztikai intelem mellett Orbán Viktor beszélt az iskolaőrökről is, azt mondta, sajnos Magyarország sok térségében komoly gondok vannak egyes honfitársaink magatartásával, sok esetben mind a gyerekekével, mind azok szüleivel, így nem lehetett tovább húzni egy ilyen rendszer kialakítását. Mint mondta, csak azokban az iskolákban lesznek iskolaőrök, ahol azt az intézmény kéri. Most a miniszterelnök úgy látja 491 intézményben lesz iskolaőr szeptembertől.

