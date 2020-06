Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. június 2.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. június 2.

Névnap

Kármen, Anita

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 344.88 Ft

USD: 309.73 Ft

CHF: 322.29 Ft

GBP: 387.03 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 35875.71

OTP: 10370 Ft

MOL: 1970 Ft

RICHTER: 6810 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Június 2. kedd: Észak felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely később szakadozik, és egyre inkább gomolyossá válik. Szórványosan valószínű zápor, zivatar. Északkeleten átmenetileg zárt is lehet a felhőtakaró, arrafelé eső is előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon több helyen lesz erős, de záporok, zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 23 fok között valószínű, de északkeleten néhol kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Június 3. szerda: Erőteljes nappali gomolyfelhő-képződésre számíthatunk legalább néhány órás napsütéssel. Elszórtan valószínű zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a délnyugati, nyugati országrészben. Az északnyugati, nyugati szél napközben többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.

Június 4. csütörtök: A megnövekvő fátyolfelhőzet mellett gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, többnyire szűrt napsütéssel. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A délnyugati szelet több helyen kísérhetik erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka még többfelé, hajnalban már csak délen várható eső, emiatt egyre kevesebb helyen lesznek vizesek, csúszósak az utak. Hétfőn legfeljebb az ország középső részén fordulhat elő egy-egy zápor, vagy zivatar, de komolyabb közlekedési problémát ezek már nem okoznak. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, ez iránytartási problémákat okozhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magasban átmenetileg pár fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, emiatt a hidegfrontra érzékenyeknél enyhe panaszok jelentkezhetnek.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!