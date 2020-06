A kutyának sem kell a magyar színészlegenda luxusvillája: ilyen áron nem is csoda

Lassan 10 éve dobták piacra az egykori legendás magyar színésznő, Szeleczky Zita Dunakanyarban álló luxusvilláját. Azóta 130 millió forintot esett az irányár, de 270 millió forintért sem kell senkinek.

Rendületlenül várja új tulajdonosát a 30-as és 40-es évek legendás színésznőjének, Szeleczky Zitának Dunakanyarban álló villája - szúrta ki a Pénzcentrum. Az 1940-es években épült ingatlanon jelenleg 270 milliós árcédula lóg, amely jelentős árengedmény ahhoz képest, mint amivel elsőre piacra dobták. A villa már lassan 10 éve áll üresen: először szintén itt a Pénzcentrumon számoltunk be 2011-ben az akkor 400 millióért meghirdetett luxusingatlanról.

A 4 szintes, 500 négyzetméteres villa 45 kilométerre fekszik a fővárostól Visegrád és Esztergom között. A pilisi hegyormon található, Dunára néző panorámás ingatlant 1996-ban renoválták, így a több ezer négyzetméteres telken található 7 szobás ház egy minden igényt kielégítő luxusingatlan lett magánúttal, több állásos garázzsal, automata öntözővel, riasztóval, videó kaputelefonnal, klímával, úszómedencével és egy 6 személyes jakuzzival felszerelve.

Érdekesség, hogy az említett ingatlan jelenleg is többféle áron fut az egyes; több ingatlanhirdetési platformon (ingatlan.com; ingatlanbazar.hu) is körbenéztünk, és találtunk 270 milliós és 290 millió forintos irányárat is. Ráadásul a megannyi - értelemszerűen nem kizárólagos - hirdetés között nemcsak az árakban vannak hatalmas különbségek, hanem a megadott adatokban is mutatkoznak eltérések. Változó például a telekméret, az alapterület, vagy épp a szobák száma is; a képekről azonban egyértelműen beazonosítható, hogy ugyanarról az ingatlanról van szó.

Az Otthontérkép adatbázisa szerint Komárom-Esztergom megyében 178 ezer forint az átlagos kínálati négyzetméterár, ehhez képest Pilismarót vonzáskörzetében ez az összeg csupán 162 ezer forint. A villa legolcsóbb, 270 milliós áron számolt négyzetméterára 540 ezer forint, ami jócskán meghaladja a térség átlagárát. Mivel a koronavírus-járvány berobbanásáig igencsak pörgött az ingatlanpiac, igencsak szokatlan, hogy nem talált gazdára az épület. A piac járvány miatti megtorpanása talán majd felnyitja a hirdetők szemét, hogy nem feltétlenül volt megfelelő, és a mostani piaci helyzetben pláne nem reális az ingatlan árazása.

