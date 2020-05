A legtöbb magyar autós nem tudja: akár ezért is simán repülhet a forgalmi

Korlátoznák a motorkerékpárok zajszintjét Németországban, és keményen büntetnék azt, akinek túl hangos a kipufogója. Magyarországon a KRESZ erről nem mond ki semmit, de a szakértő szerint egy másik rendelet keményen megszabja itthon is a decibelhatárokat. Aki hazánkban bőgeti az autóját, motorját, akár garázdaság miatt is felelhet.

Szigorítást vezetnének be Németországban a motorokra: a szövetségi kormány 80 decibelre korlátozná a motorkerékpárok maximális zajkibocsátását, ami kb. megfelel egy személyautónak, vagy egy nagyobb fűnyírónak. A német autóklub (ADAC) beszámolója szerint szigorúan büntetnék azokat a motorokat, amelyek hangosabbak a megengedettnél, ehhez a rendőrök speciális felszerelést is kapnának. Továbbá azokat a "hangoló berendezéseket" is betiltanák, amelyekkel a vezető be tudja állítani, hogy mekkora zajt bocsásson ki a jármű.

Emellet vasárnap és ünnepnapokon korlátoznák a motorozást, ám ezt a javaslatot Andreas Scheuer közlekedési miniszter sem támogatja. A Passauer Neue Presse-nek kijelentette, hogy az ötlet nem az ő tárcájától származik.

Az ADAC állásfoglalása szerint nem lehet kollektíve az összes motorost büntetni. Gerhard Hillebrand kijelentette, hogy tudomásuk szerint a német motorosok túlnyomó többsége betartja a szabályokat, és nem helyes néhány "fekete bárány" miatt szigorítani. Hozztette, a népszerű morotos útvonalak korlátozásával sem érnének el sok javulást, hiszen így csak egyéb utakra terelnék át a kétkerekűeket.

A szervezet ugyanakkor kiemelten kezeli a zajvédelem kérdését, hiszen sokakat zavar a forgalom hangja: a tagok közel ötöde mondta például, hogy a túlzottan hangos motorkerékpárokat ki nem állhatja. Az ADAC a tervezet kapcsán azt javasolja, hogy ne hozzanak újabb szigorítást, hanem a gyorshajtókat, a manipulált vagy nem jóváhagyott kipufogórendszert használókat sűrűbb ellenőrzésekkel próbálják kiszűrni. A motorosoktól pedig azt kérték, hogy tartsák be a szabályokat.

Mit mond a magyar KRESZ?

Bármilyen furcsa, de a KRESZ semmit nem mond ki erről, de vannak egyéb jogszabályok is, amelyeket az autósoknak és a motorosoknak be kéne tartani, csak ezek nem annyira ismertek. Úgyhogy érdemes hangsúlyozni, és tudatositani, hogy más is van a KRESZ-en kívül, amiben a hanggal kapcsolatban csak a duda használatára vannak előírások

- magyarázta a Pénzcentrum megkersésére Pető Attila. A Kreszprofesszor néven ismert közlekedési szakember szerint műszaki szabályok is vannak például, amelyeket ugyanúgy be kell tartani:

Ilyen például a 6/1990-es KÖHÉM rendelet, van vagy ezer oldal és minden banne van arról, hogy egy autót, motort milyen szabályok szerint szabad és kell felszerelni. Például ugye a KRESZ előírja, hogy az autót tompított fényszóróval kell kivilágítani, de ez a rendelet mondja meg, hogy annak a fényszórónak hogyan is kell kinéznie. Ebből a rendeletből dolgoznak a műszaki vizsgaállomások is

- mondta a szakember. A rendeletben vannak zajszint határok is, így ha mondjuk egy leszakadt, kilyukadt kipufugócsővel elmegy valaki műszaki vizsgázni, akkor előfordulhat, hogy nem engedik át a járművet, mert extrém hangot ad ki. A rendelet szerint ugyanis egy személyszállító jármű zajszintje menet közben nem haladhatja meg a 74 decibelt.

Nagy kérdés, hogy ha a két műszaki között elcsípnek egy autóst, olyankor mi van: a zaj mellett például a fényszóróbeállítást is ellenőrzik. De mi történik, ha valakinek két hét múlva elállítódik, vakítja a szembejövőt. Nem tudom, ilyenekért büntettek-e már meg autóst, de hivatalosan azok ellen, akiknek a járműve nem felel meg az előírásoknak, szabálysértési eljárást lehet indítani, hiszen két műszaki között az ember maga felel az autója, motorja állapotáért

- hívta fel a figyelmet Pető Attila, aki szerint ez vonatkozik azokra az átalakításokra is - például a sportkipufogók, fényszórók -, amelyek nincsenek hivatalosan felvezetve a műszakiba. Hiszen például egy sportkipufogó-rendszer beszereléséhez a közlekedési hatóság engedélye is szükséges.

Egy műszaki hiba megint más: óhatatlan, hogy valakinek elrohad, leszakad a kipufogója, amitől szörnyű hangja lesz az autónak. Ilyenkor azért valahogy haza kell jutni, a KRESZ pedig kimondja, hogy csak közvetlen balesetveszélyes meghibásodás esetén - fékhiba, kormányhiba például - kell azonnal megállni. Ha leszakad a kipufogód, nem szabálysértés elmenni a szerelőig.

Akár büntetőüggyé is fajulhat



A direkt - tehát nem műszaki hiba miatt - hangos kipufogók használata kimerítheti a szabálysértési törvény garázdaságról szóló paragrafusát is. Eszerint garázdaságot követ el, aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. Enyhébb esetekben csak szabálysértési bírságot szabnak ki, de a Btk.-ban is van rendelkezés a garázdaságról: eszerint ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a garázdaságot

csoportosan,

a köznyugalmat súlyosan megzavarva,

fegyveresen,

felfegyverkezve vagy

nyilvános rendezvényen vagy gyűlésen követik el.

A bömbölő autók, motorok tulajdonosai jellemzően szabálysértéssel megússzák, de az tény, hogy a zajos, buherált kipufogó utcán használva sokakban riadalmat kelthet - főképpen az éjszaka közepén. Az más kérdés, hogy utólag igen nehéz bizonyítani, hogy pontosan ki is üvöltette az autóját, motorját.

Címlapkép: Getty Images