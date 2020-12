Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. december 1.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. december 1.

Névnap

Elza

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 358.50 Ft

USD: 299.80 Ft

CHF: 330.47 Ft

GBP: 400.70 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 38782.16

OTP: 11930 Ft

MOL: 2014 Ft

RICHTER: 7125 Ft

Országos középtávú előrejelzés

December 1. kedd: Az éjszaka képződött köd, illetve rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosa csökken, a legtöbb helyen kisüt a nap. A borult tájakon hószállingózás előfordulhat. A keleti, délkeleti szél az Alpokalja térségében időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Késő estére -5, 0 fokra hűl le a levegő.

December 2. szerda: A köd, illetve a rétegfelhőzet nagy része napközben megszűnik, keleten, északkeleten több-kevesebb napsütés is lehet a fátyolfelhők mellett, főként az ország délnyugati felén számíthatunk tartósabban felhős területekre. Estétől délnyugat felől vastagszik a felhőtakaró. Keleten, északkeleten kisebb a csapadék esélye, a Dunántúlon és délen szórványosan előfordulhat hószállingózás, szitálás, néhol esetleg ónos szitálás. Az északkeleti, keleti szél a Dél-Dunántúlon időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -8 fok között valószínű, de a kevésbé felhős északkeleti részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

December 3. csütörtök: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de keleten, északkeleten vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet. A keleti, északkeleti megyékben kisebb a csapadék esélye. Másutt sokfelé várható ismétlődő eső. A nyugati határ közelében havas eső, havazás, néhol ónos eső is előfordulhat. Az északkeleti, keleti szél több helyütt megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -5 fok között alakul, de északkeleten hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -1 és +6 fok között valószínű, de nyugaton kissé hidegebb, délkeleten 7, 8 fok is lehet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Számottevő csapadékra már nem kell számítani, de hószállingózás helyenként továbbra is előfordulhat. Éjszaka több helyen párássá válik a levegő, és (zúzmarás) köd képződik. Vezessünk óvatosan!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!