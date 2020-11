7 remek film a Netflixen, HBO GO-n arról, hogyan irányítja az életünket a technológia

Mindent bekamerázó óriáscég, az etikai határokat feszegető genetikus és a számítógép által irányított emberi elme - egyre több tudományos-fantasztikus film és sorozat jelenik meg a legnagyobb streaming platformokon. Vajon mind csak fikció, vagy ez a jövő?

Az utóbbi időben a Netflixen és az HBO GO-n is sorra jelentek meg az olyan tudományos-fantasztikus filmek és sorozatok, amelyek új perspektívába helyezik mindazokat a technológiai vívmányokat, amelyeket nap mint nap használunk. A témáról szóló filmek egy része fikció, ugyanakkor akadnak olyanok is, amelyek a valóságot mutatják be. Mutatjuk a kedvenceinket:

A Cambridge Analytica sztori



(The Great Hack, dokumentumfilm, 2019, Netflix)

A Cambridge Analytica egy adatbányászattal, elemzéssel, viselkedéskutatással foglalkozó cég volt egészen 2018-ig, amíg ki nem pattant körülöttük a botrány. Unalmasan cseng? Pedig olyan politikai döntések manipulálásáról rántja le a leplet, mint Trump elnökké választása, vagy a britek belehajszolása a Brexitbe. Ez a dokufilm megmutatja: mekkora ereje van manapság az adatbányászatnak, hogyan lehet általa világméretű politikai eseményekbe beavatkozni, befolyásolni a választók döntéseit. A nagytestvér pedig mindenkit figyel.

Társadalmi dilemma



(Social Dilemma, dokumentumfilm, 2020, Netflix)

Óriási volt az érdeklődés a Netflix idei új doksifilmje iránt, amely azzal foglalkozik, hogy a közösségi média hogyan manipulálja az egyént, és hajszolja bele döntésekbe. Aki még 2020-ban is kételkedne, hogy a pl. a Facebook még azelőtt meg tudja jósolni a viselkedésünket, hogy mi látnánk a következő lépést, az ne hagyja ki a Társadalmi dilemmát. Lehetséges ugyanis, hogy az algoritmus sokkal jobban ismer téged, mint te magadat - ennek működésmódját magyarázza el az idei év egyik legnagyobb hatású dokumentumfilmje.

Fekete tükör



(Black Mirror, sci-fi antológia sorozat, 2011-, Netflix)

A legendás antológia sorozat minden egyes epizódja egy jelenleg is fennálló társadalmi, valamint technológiai jelenséget helyez a fókuszába, bemutatva, hogy a nem túl távoli jövőben mennyire elfajulhat egy-egy probléma. Olyan kérdéseket feszeget, amelyek mindig összefüggnek egy jelenleg újdonságnak ható technológiai változással, és ezek befolyásával a társadalom, vagy az egyén életére. Mi lenne, ha a való életben is letilthatnánk egymást? Mi lenne, ha egy animációs figura indulna a választásokon? Ha vissza tudnánk tekerni az emlékeinket? Ha egy sorozatgyilkos tudatát múzeumba zárnák, hogy revansot vehessenek rajta a látogatók? Minden epizód egy különálló történet, amitől a néző úgy érzeheti: a nem túl távoli jövő fenyegető hatásai már a spájzban vannak.

Bónusz: A Bandersnatch című interaktív részben akár asztali gépről, akár okos eszközről nézzük, mi alakíthatjuk a történet cselekményét. A történet szerint egy fiatal programozó egy PC-játékon dolgozik, és tudjuk róla, hogy nincs jó viszonyban az apjával egy súlyos gyerekkori trauma miatt. Innentől a nézőre van bízva, hogy alakuljanak a sztori szálai: nem csak a végkifejletet befolyásolhatjuk, hanem rengeteg különféle kimenetele lehet a történetnek, attól függően, ahogy beavatkozunk a cselekménybe.

Biohackerek



(Biohackers, dráma, 2020, Netflix)

A hatrészes minisorozat főszereplője egy fiatal és ambiciózus orvostanhallgató, aki felfedezi, hogy az orvosi géntechnológiát az egyetemén sötét célokra használják. A történet mély etikai kérdéseket is feszeget: az emberi génmódosítás következményeinek kockázatait. az embereken történő beavatkozások kockázatáról. Az első évaddal pedig még korántsem zárul le a sztori.

A kör



(The Circle, thriller/dráma, 2017, Netflix)

A történet középpontjában egy fiktív cég tevékenysége áll, amely a legnagyobb tech és közösségi média vállalat a világon: a The Circle. Attól viszont, hogy fikcióról van szó, nagyon is rá lehet ismerni valós cégek üzleti modelljeire, fejlesztéseire, és arra, hogyan nyernek egyre nagyobb befolyást az egyén életére. A film főhőse azt hiszi, hogy élete legnagyobb álma vált valóra, mikor felveszik a céghez, azonban amikor részt vesz egy etikai kérdéseket, szabadságjogokat feszegető kísérletben, akkor válik világossá számára, hogy minden döntés, amit hoz, hatással van nemcsak a saját, hanem családja, ismerősei - sőt talán az egész emberiség -, jövőjére.

Szilícium-völgy



(Silicon Valley, vígjáték-sorozat, 2016, HBO GO)

"Nem akarok olyan világban élni, amit más tesz jobbá, jobban, mint mi" - mondja a második évadban a Google-szerű fiktív Hooli-cég vezetője, amikor a kis startup, a szintén kitalált Pied Piper tömörítő szoftvere kihívást jelent az egyik termékük számára. A sorozat nem csak azért érdekes, mert megmutatja a fiatal vállalkozók nehézségeit, de azt is jól körüljárja, hogyan környékezik meg az induló techcéget a hatóságok vagy hogyan próbálja a nagy óriáscég először pénzzel, majd perekkel bekebelezni őket.

Hackerville



(krimisorozat, 2018, HBO GO)

A sorozatban nyomozás folyik egy német bankot ért hackertámadás ügyében. A szálak Temesvárig vezetnek, ahol a nyomozónak együtt kell dolgoznia a helyi rendfenntartókkal - miközben saját lezáratlan múltja is kísérti. A német és román hatóságoknak ráadásul egészen eltérő mentalitással végzik a munkájukat. Valóban jelenthet fenyegetést egy 14-éves romániai gamer srác egy német nagybankra? Meddig ér el a temesvári alvilág keze? A román sorozat különlegességei lehetnek a magyar nézők számára az ismerősen csengő helyszínek és nevek is.

