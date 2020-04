Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. április 28.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2020. április 28.

Névnap

Valéria

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 355.78 Ft

USD: 328.69 Ft

CHF: 336.79 Ft

GBP: 408.09 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 33196.85

OTP: 8460 Ft

MOL: 2004 Ft

RICHTER: 6650 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Április 28. kedd: Reggel az alföldi csapadékzóna fokozatosan mozog kelet felé, a délelőtt folyamán ott is megszűnnek a záporok, és csökken a felhőzet. Ezt követően erőteljes gomolyfelhő-képződés várható a többórás napsütés mellett, és elszórtan - nagyobb számban a Sopron-Debrecen vonal szélesebb sávjában - alakulhat ki zápor, néhol zivatar. A Dunántúlon a délnyugati szelet erős széllökések is kísérik, és zivatar körül is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, az északkeleti határvidéken azonban kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.

Április 29. szerda: Sok gomoly- és fátyolfelhőre, közepesen és erősen felhős időszakokra számíthatunk, több napsütés délkelet felé lehet. Nagyobb számban inkább délután számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, a legtöbb csapadék a Zala-Pest sávban hullhat. A szél délnyugatiról északnyugatira fordul, megélénkül, főként az Alföldön megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul, északnyugaton, nyugaton lesz a hűvösebb.

Április 30. csütörtök: Átmenetileg csökken a felhőzet, a gomolyfelhők mellett a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Északkeleten és délnyugaton lehetnek tartósabban felhős körzetek. A csapadék súlypontja kelet felé helyeződik, napközben már inkább csak az ország északkeleti felén lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél ismét délire fordul, több helyen megélénkül, de zivatarok környezetében erősebb széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Hétfő délutánig általában kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei, majd a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulására lehet számítani. A szelet többnyire csak élénk lökések kísérik.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfront jellegű hatás okozhat fejfájást, álmatlanságot. Gyakoribb lehet a lázas állapotok, gyulladásos és fertőző betegségek fellépése.

Akciók

