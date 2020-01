Időjárás: mire számíthatunk ma? (2020.01.26)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2020.01.26).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2020.01.26).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap reggel sokfelé borongós, párás, ködös időre ébredhetünk, helyenként szitálásra, kisebb esőre is számítani kell, ugyanakkor elsősorban nyugaton, északnyugaton, valamint elszórtan az Alföldön ónos eső is előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet +1 és -6 fok között alakul. Napközben sokfelé szürke, borongós, többfelé párás, ködös időre van kilátás, több tájegységünkön előfordulhat átmeneti jelleggel szitálás, kisebb eső, délkeleten egy-egy zápor is, de északon továbbra is előfordulhat ónos eső. Nem lesz jelentős a légmozgás. Hajnalban +1 és -6, délután -2 és +7 fok között alakul a hőmérséklet.



Hétfő reggel is szürke, borongós, többfelé párás, ködös idő lesz a jellemző, elszórtan kisebb esőre is számítani kell, de északon, északkeleten és néhol az Alföld középső tájain ónos eső is előfordulhat. A légmozgás továbbra is gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet +2 és -3 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap többfelé kell számítani szitálásra, kisebb esőre, egy-egy záporra, de ónos eső is, emiatt vizes, nagyon csúszós, jeges útszakaszokra kell készülni. Tartsunk nagyobb követési távolságot, vezessünk óvatosan! Sokfelé tartósan párás, ködös lesz az idő, emiatt jelentősen lecsökken a látótávolság. A légmozgás gyenge marad. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap kettősfronti hatás érvényesül, így a hideg- és a melegfrontra érzékenyek körében is tünetek jelentkezhetnek. Emiatt kialavatlanság, dekoncentráltság, fejfájás, vérnyomás-ingadozás jeletkezhet. Nehéz nap vár a szívbetegekre, így ők lehetőleg kerüljék a nehéz fizikai megterhelést. A szürke idő miatt lehangoltak, kedvtelenek lehetünk. A nyirkos, hideg idő kedvez a kórokozók terjedésének, nagy lesz a megfázásveszély, ezért öltözzünk melegen, rétegesen! Fordítsunk figyelmet immunrendszerünk erősítésére, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, valamint vitaminban gazdag ételeket!

Hójelentés

Egyelőre nem jön havazás. A következő napokban, ahol lesz csapadék, ott elsősorban kisebb esőre, ónos esőre kell számítani.

