Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.10)

Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szombaton (2019.08.10).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szombaton (2019.08.10).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szombaton szinte zavartalanul napos, csapadékmentes időre van kilátás, legfeljebb vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. A Dunántúlon és északon élénk lökések kísérhetik a délies szelet. Délután 31-36 fok várható.



Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, egy-egy gyenge zápor legfeljebb hajnalban északnyugaton fordulhat elő. A Dunántúlon az északira, északnyugatira, északon, északkeleten a keletire-északkeletire forduló szelet reggel és délelőtt kísérhetik erős lökések. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szombaton is országszerte napos, száraz időre van kilátás, így leginkább a napszemüvegekre lehet szükség vezetés közben. Helyenként élénk lehet a délies szél, mely kis mértékben csökkentheti a járművek menetstabilitását. Gyermekeinket, házi kedvenceinket ne hagyjuk a tűző napon álló zárt járműben! Vezessünk óvatosabban! A meleg hatására tompulhatnak érzékeink, megnőhet a reakcióidő. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szombaton se érkezik front térségünkbe, az egyre melegebbé váló idő azonban sokak szervezetét megviselheti. A melegedésre érzékenyek fáradtságot, kialvatlanságot, koncentrálási problémákat tapsztalhatnak. Fejfájás, migrén is kialakulhat. A szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedőknél és az időseknél vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek. Szinte zavartalan lesz a napsütés, de legyünk óvatosak! Ne töltsünk hosszabb időt fedetlen fejjel a tűző napon, mivel könnyen napszúrást kaphatunk! Emellett erős, délen nagyon erős lesz az UV-sugárzás is, ezért gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! A meleg időben kiemelten fontos a folyamatos folyadék utánpótlás. Lehetőleg szénsav- és koffeinmentes italokat fogyasszunk.

