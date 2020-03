Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. március 2.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2020. március 2., hétfő.

Névnap

Lujza

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 338.82 Ft

USD: 306.76 Ft

CHF: 318.03 Ft

GBP: 394.21 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 40229.64

OTP: 13290 Ft

MOL: 2364 Ft

RICHTER: 6215 Ft

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2020.03.01.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 9. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 12, 18, 30, 37, 42.

Joker: 703773

Ezen a héten (9.) nem volt telitalálat. További nyeremények:



5 találat: egyenként 301 085 forint

4 találat: egyenként 7 260 forint

3 találat: egyenként 1 955 forint

A jövő héten (10.) 200 millió forint lesz a várható főnyeremény a Hatoslottón.

Országos középtávú előrejelzés

Március 2. hétfő: Nyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, ezzel együtt egyre inkább csak a keleti megyékben várható eső, záporeső, de a kora délutáni órákra ott is megszűnik a csapadék. A déli, délkeleti tájakon néhol zivatar is kialakulhat. A felhőzet-csökkenés csak átmeneti jellegű lesz, mert délutántól délnyugat felől ismét befelhősödik az ég. A délnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, majd estére már mindenütt veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 12 és 17 fok között valószínű, de északkeleten néhol 8, 10 fok is lehet. Késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő, az alacsonyabb értékekre az északi völgyekben számíthatunk.

Március 3. kedd: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor. A Dunántúlon a szél északira, északnyugatira fordul, másutt déli, délnyugati marad, és többfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Alpokalján 9, délkeleten ugyanakkor 17, 18 fok körül alakul.

Március 4. szerda: Túlnyomóan borult időre számíthatunk. A Dunántúl nyugati részén helyenként, keleti részén szórványosan, a Dunától keletre megszakításokkal várható eső, zápor. Az északi szél nagy területen erős, a Dunántúlon helyenként viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka sokfelé, hétfőn nyugaton elszórtan, majd egyre inkább csak keleten várható eső, zápor, néhol zivatar. A csapadékos idő miatt éjszaka sokfelé, hétfőn napközben pedig inkább keleten számíthatunk esőtől nedves, csúszós útszakaszokra. Sokfelé lesz erős, hétfőn napközben néhol viharos a délnyugati szél, emiatt vezessünk óvatosabban, mert az erős szél iránytartási problémát okozhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hétfő hajnalban, reggel a hideg-, utána ismét a melegfronti tünetek, fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás tapasztalhatók.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!