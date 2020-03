Így törhetsz be ingyen a Revolut alkalmazással a tőzsdére: elég hozzá pár 10 ezer forint is

Valós pénzzel teszteltük a Revolut ingyenes részvényvásárlási lehetőségét. Megnéztük, mennyire ingyenes, valamint arra a kérdésre is választ adunk, hogy kinek, és mire lehet jó a szolgáltatás.

Kap a Revolut mostanában, hideget meleget. A cég kapcsán a héten az MNB figyelmeztetést adott ki, a határon átnyúló szolgáltatók hiányosságaival, például a nemigazán létező ügyfélszolgálattal kapcsolatosan. Mindezek ellenére, az olcsó, felhasználóbarát szolgáltatás, amelyet a cég kínál egyre népszerűbb, köszönhetően annak, hogy a klasszikus banki applikációkkal szemben még némi felhasználói élményt is képes nyújtani.

A videóban a Revolut ingyenes online befektetési szolgáltatását próbáljuk ki, érdemes-e a külföldi tőzsdén zsonglőrködni, vagy válasszuk-e inkább a magyar befektetési szolgáltatókat. Az ingyenes online tőzsdei kereskedéssel most sok szolgáltató próbálkozik, felhasználóbarát felületükkel előre törnek a fintech applikációk, amelyeket nem csak könnyű, de élmény is használni. A most bemutatásra kerülő szolgáltatásnak is az egyik nagy előnye, hogy nem kell befektetési gurunak lenni hozzá: bárki belevághat akár már 30 ezer forinttal is:

