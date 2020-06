Gyökeresen átalakul a pesti közlekedés: Karácsony Gergely ismertette a részleteket

Új intézkedéseket jelentett be Karácsony Gergely: módosították a közlekedési rendet számos budapesti gócpontban.

Számos új intézkedést jelentett be a Facebookon Karácsony Gergely. Módosították a lámpaprogramot több helyen is a Nagykörút mentén. A lámpák átprogramozása mellett a sávok használatát is átalakították az Üllői úton a Corvin-negyednél. Mostantól telezöldnél lehet áthaladni a kereszteződésen a külön egyenes és balra kanyarodó fázisok helyett.





A főpolgármester azt is bejelentette, hamarosan módosul a sávok kialakítása a Teréz körúton a Nyugati tér előtt, annak érdekében, hogy ne torlódjon fel a forgalom a Váci út keresztezésénél. Mivel az autóval közlekedők és a kerékpárosok is megszokták az új sávokat, már nincs szükség a terelésre szolgáló betonelemekre, így azokat eltávolítják, de a záróvonal természetesen marad.

Kérem a budapestieket, hogy fokozottan figyeljenek a közlekedésre.

- írta a főpolgármester, aki szerint az a cél, hogy Budapest mozgásban maradjon, ehhez pedig alternatív közlekedési módoknak is lehetőségeket kell teremteni.

Címlapkép: Getty Images