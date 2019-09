Felfordulhat a magyar autópiac: mutatjuk, mi lesz az ősz slágere

Nincs nagy meglepetés a legfrissebb autóeladási statisztikákban: a magyarok kedvence továbbra is a Suzuki Vitara, amely a kategóriája mellett az egész piacot is uralja. Csak idén majdnem 10 ezer új állt forgalomba, ez csaknem a fele a Suzuki teljes magyarországi eladásainak. Komoly változást az év vége hozhat, amikor már bejönnek a képbe az állami kedvezménnyel vásárolható hétszemélyes autók is.

Minden eddiginél nagyobbat robbantott a hazai autópiac augusztusban: legalábbis az elmúlt két évben egyetlen hónapban sem állt ennyi új autó forgalomba, mint 2019. nyolcadik hónapjában a Datahouse adatai szerint, amelyeket a Pénzcentrumnak küldtek meg. A múlt hónapban ugyanis 18271 darab új autót helyeztek forgalomba, ami 75,7 százalékkal több, mint két évvel ezelőtt, tavalyhoz képest pedig 24,3 százaléknyi a bővülés.

Ebben az évben tuti megdől az éves rekord is, hiszen már augusztusban 123 288 újonnan forgalomba helyezett autónál tartunk. A tavalyi csúcs összesen 159 324 új kocsi volt, és há még van bő 4 hónap 2019-ből. Ha az év eddigi 8 havának átlagával (15411 autó/hó) számolunk, akkor bővel 180 ezer fölé is mehetünk az év végére - és akkor még nem számoltuk bele a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását sem például, ami tovább élénkíheti az amúgy is nagyon pörgő piacot.

Nincs sok változás az élen

Abban nincs meglepetés, hogy nyolc hónap alatt Suzukiból állt forgalomba a legtöbb, 20 083 darab - a japán márka 46,3 szátalékkal tudta növelni eladásait a tavalyi év hasonló időszakához képest, ha pedig a 2017-es számokat nézzük, akkor több mint duplaannyi kocsijuk állt forgalomba. A második helyen a Ford áll, amiből 14 511-et regisztráltak idén (14,57%-os a bővülés). Harmadik helyre az Opel futott be (8937 regisztrált autó), de ott lohol a nyakában a VW is 8807 regisztrált kocsival.

Ha pedig külön nézzük az egyes autókat, akkor szintén megfigyelhető a "mi autónk" egyeduralma: a legtöbbet eladott modell Magyarországon a Suzuki Vitara, amiből az első nyolc hónapban 9259 állt forgalomba. Második a Suzuki SX! S-Cross, amelyből 7628 darabot regisztrált a statisztikákkal foglalkozó cég. A harmadik helyre a Skoda Octavia ért oda 4893 regisztrált járművel.

Továbbra is a SUV-ok a magyarok kedvencei: az első nyolc hónapban 32,61 százalékos piaci részesedést tudnak magukénak. A kategóriát mondhatni a Vitara viszi a hátán a maga 9259 eladott modelljével, ami több, mint az utána következő 4 modellé együttvéve.

A második legnépszerűbb terepjáró a Dacia Duster. A két modell a Pénzcentrumnál is járt teszten: ITT és ITT elolvashatod, hogy miért is ennyire népszerűek. A legtöbb újonnan forgalomba állított SUV listája így néz ki:

SUZUKI VITARA - 9259 db.

DACIA DUSTER - 2875 db.

FORD KUGA - 1870 db.

NISSAN QASHQAI - 1396 db.

TOYOTA C-HR - 1219 db.

A második legnépszerűbb kategória az alsó-közép, amely a hazai újautópiac negyedét fedte le az első 8 hónapban. Itt is a Suzuki viszi a prímet: az SX! S-Cross 7628 új regisztrált kocsiját meg sem tudja közelíteni a Skoda Octavia (4893 db.) és a harmadik KIA Ceed is eléggé lemaradt a maga 1952 darabjával. Utóbbi a Pénzcentrumnál is járt teszten, egészen újszerű élményekkel gazdagodtunk! Az alsó- középkategória toplistája:

SUZUKI SX4 S-CROSS - 7628 db.

SKODA OCTAVIA - 4893 db.

KIA CEED - 1952 db.

OPEL ASTRA K - 1910 db.

FORD FOCUS - 1907 db.

A harmadik legjelentősebb csoport a kisautóké, amelyek egy 12,7 százalékos szeletet harapnak ki a hazai tortából. Nagy volt a verseny az első helyért, végül az Opel Corsa átvette a Renault Cliótól a vezetést. Ebben a kategóriában csak a harmadik helyre tudott befutni a Suzuki a Swifttel, de azért abból is elkelt 1872 darab új. A TOP 5 pedig így alakult:

OPEL CORSA - 2215 db.

RENAULT CLIO - 2136 db.

SUZUKI SWIFT - 1872 db.

DACIA SANDERO - 1490 db.

TOYOTA YARIS - 1172 db.

Nincs nagy meglepetés a felső-középkategóriában sem: VW Passatból állt a legtöbb forgalomba, 1164 darab, majd pedig a Skoda Superb következik 852 regisztrált kocsival, harmadik pedig a Ford Mondeo 732 regisztrált autóval. A toplista így néz ki:

VOLKSWAGEN PASSAT - 1164 db.

SKODA SUPERB - 852 db.

FORD MONDEO - 732 db.

OPEL INSIGNIA - 515 db.

MAZDA 6 - 339 db.

Az év második felében hatalmas robbanás várható az MPV-kategóriában: többségében ebbe tartoznak azok a 7 személyes autók, amelyekre érvényesíteni lehet a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását. Ugyan a Dacia Lodgy egy hajszállal lemaradt az első helyről, de ez az év végére gyökeresen megváltozhat, hiszen ez az egyik olyan típus, amelyet a 2,5 millió forintos állami támogatásnak hála akár féláron is meg lehet venni.

Megsokszorozhatja még eladásait a Fiat Dobló is, amely szintén a legolcsóbb kategóriába tartozik, aki élhet a családvédelmi program kínálta lehetőséggel, az ennek a kocsinak az árát is megfelezheti - így biztos, hogy 100-nál többet fognak eladni belőle. Az MPV-k toplistája egyelőre, augusztus végével így nézett ki, év végén majd összevetjük az akkori adatokkal:

KIA VENGA - 552 db.

DACIA LODGY - 549 db.

DACIA DOKKER - 498 db.

VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN - 403 db.

FORD C-MAX - 386 db.

A drágább autókategóriáknak továbbra sem jut nagy piaci szelet Magyarországon, így ezeket a statisztikákat következő cikkünkben vesézzük ki. Akkor kiderül, hogy milyen járgányokat hajtanak a leggazdagabb magyarok, és melyik sportverdára esküszik a módosabb réteg.

Megindult a lízingroham

Július elsejével túlzás nélkül kimondható, hogy új korszak indult a hazai autópiacon, hiszen élesedtek a családvédelmi akcióterv intézkedései, köztük a nagycsaládosok hétszemélyes autókra vonatkozó kedvezménye is. A családok új vagy korábban bemutatóautóként használt, legfeljebb 1 éves és maximum 2000 kilométert futott legalább hétüléses személyautó vásárlására a vételár felét, de maximum 2,5 millió forint állami támogatást kaphatnak.

A kedvezmény szinte biztosan extrakeresletet fog generálni az amúgy is nagyon pörgő újautó-piacon, illetve a lízingcégek is nagyon nagy rohamra számítanak.

Magyarországon évente a háztartások mintegy 2 százaléka vásárol új gépjárművet. 175 ezer nagycsaládos háztartás él Magyarországon, akik jogosultak a támogatás igénybevételére. A Lízingszövetség arra számít, hogy a támogatás jelentős összege miatt a nagycsaládosok körében jelentősen megnő az autóvásárlási kedv, így könnyen elképzelhető, hogy a több, mint 3 évig elérhető támogatási program ideje alatt akár 10 százalékot meghaladó hányaduk dönt vásárlás mellett

- emelte ki Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára.

Ebben az esetben csaknem 18 ezer autóról beszélünk, amelynek akár 35-40 százaléka is lízingkonstrukció keretében kerülhet gazdájához. Mindez érzékelhető növekedést jelent a hazai gépjármű-kereskedelmi és -finanszírozási piac számára, és egyben jelentős mértékben hozzájárul a hazai gépjárműpark fiatalításához, a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez is.

A hazai autópark átlagéletkora 14 év - idézi fel a főtitkár. 14 évvel ezelőtt a legtöbb károsanyag kibocsátási norma a mai értékek tízszerese volt, így ezért is kifejezetten üdvözlendő a támogatási program.

Nulla forinttal belevághatsz

A lízingről tudni kell, hogy a szabályok szerint minimum a vételár 20 százalékával kell rendelkeznie annak, aki így akar autót venni. Tehát, ha például egy 5 milliós kocsit néztél ki ,akkor legalább 1 milliót le kell szurkolnod önerőként, hogy megkaphasd a kölcsönt.

Természetesen akkor sincs veszve semmi, ha valakinek nincs több millió forintja autóvásárlásra. A bankok kínálatában számtalan szabad felhasználású hitel áll rendelkezésre, amelyek kamata szintén nem magas. Nagy előny, hogy ebben az esetben már a vásárláskor a tulajdonunkká válik a gépjármű, és önerő sem szükséges. Emellett nincs kötelező casco sem, és a gépjármű életkora sem számít - lízingeknél a bankok ki szoktak kötni egy maximális életkort, amely felett már nem lehet finanszírozást igényelni a kocsira.

A legjobb személyi kölcsön felkutatásához érdemes a Pénzcentrum kalkulátorát használnod.