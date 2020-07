Ezek a vonatjegyek jók a Volán járatokra is: nehogy megvedd külön a buszra is

Július 29-től Balatonfüred és Tihany között a Volánbusz helyközi járatain is érvényesek a Balaton 24 és Balaton 72 elnevezésű, teljes árú vagy kedvezményes vasúti napijegyek.

A Balaton 24 és a Balaton 72 napijegyekkel a Budapest-Balatonalmádi-Balatonfüred-Tihany vonalon közlekedő autóbuszjáratokat Balatonfüred és Tihany között kiegészítő jegy váltása nélkül lehet igénybe venni. A helyközi járatokon a jegyek a két település bármely megállóhelyéről és megállóhelyére érvényesek.

A MÁV-START több új jegytípus bevezetésével is igyekszik az utasok kedvében járni. Idén nyáron például már a Balaton 24 és a Balaton 72 jegyekkel is lehet utazni, amelyekből eddig 6300-nál is több kelt el. A napijegyek az állomási pénztárakban és a MÁV applikációban érhetők el, az alkalmazásban történő vásárlás esetén 10 százalékos kedvezménnyel. A vasúttársaság továbbra is hangsúlyosan kéri az utasokat, hogy a sorban állás elkerülése és a személyes érintkezések számának csökkentése érdekében jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben a MÁV applikációt és az e-vonatjegyeket. A napijegyekről részletesen a MÁV-csoport honlapján tájékozódhatnak az utasok.

A MÁV és a Volánbusz a jövőbeli egységes jegyértékesítési rendszer és a tarifaközösség bevezetéséig is folyamatosan dolgozik azon, hogy utasaik minél egyszerűbben és kényelmesebben vehessék igénybe szolgáltatásaikat.

