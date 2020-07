Ezek a legjobb balatoni strandbüfék 2020 nyarán: se zsíros lángos, se vizezett sör

Idén nyáron egyértelműen a Balaton a legnagyobb sláger, már csak a járványhelyzet miatt is. Igaz, hogy a szezon kezdete kitolódott, de mostanra dübörög a partmenti turizmus. Egyre többen ismerik fel a Balaton és környékében rejlő potenciált, és egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek a környék igazán jó vendéglátóhelyei: most megmutatjuk, melyek a tó környékének legjobb strandbüféi.

Az idei nyár nagyban különbözik az eddigiektől, nem csak a szezon kezdete tolódott ki jó pár héttel, elmaradt a külföldi és a hazai turisták egy jó része is. Jó hír viszont a belföldi turizmusnak, hogy a felmérések szerint a magyarok többsége ha utazik, akkor idén valamelyik vidéki helyszínt, elsősorban a Balatont választja. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) legfrissebb összesített adatai szerint 2020 júniusában a magyarországi szálláshelyeken közel 500 ezer vendég 1,3 millió vendégéjszakát töltött el, akiknek 89 százaléka belföldi volt.

A belföldi vendégek legkedveltebb települései a magyar tenger partján Siófok, Balatonfüred, Zalakaros, Hévíz és Cserszegtomaj voltak, 47 százalékuk szállodákban, további 35 százalékuk magán- és egyéb szálláshelyeken valósult meg. De nem csak a utazásra és szállásra költünk ilyenkor, hanem étkezésre is - méghozzá egyre jobb helyeken.

Azonban nagyon meg kell válogatni, hova ülünk be ebédelni-vacsorázni a nyaralás alatt. Nyáron a nagy melegben ugyanis sokkal könnyebben belefuthatunk egy-egy romlott ételbe vagy italba. Főként, hogy a nagy tömeg miatt a kevésbé rutinos vendéglátósok jóval hajlamosabbak a hibákra, amit az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések is alátámasztanak.

Ám egyre többen ismerik fel a Balaton és környékében rejlő potenciált, és egyre nagyobb népszerűségnek is örvendnek a környék vendéglátóhelyei. A Magyar Konyha évek óta listázza nem csak a fővárosi, de a tó környéki helyeket is legfrissebb nyári számának gasztrokalauz melléklete több száz balatoni helyet listáz, hogy ne csak hekkben, lángosban gondolkodjanak a nyaralók, hanem kóstolják meg a helyi jellegzetes ízeket is.

Az Év Strandétele verseny 2015 óta minden évben a Balatoni KÖR és a We Love Balaton szervezésében valósul meg. A verseny célja a balatoni strandgasztronómia megújítása, hogy a vásárlók ötletes, egészséges, bárhol könnyen és gyorsan elkészíthető, a regionális alapanyagokra támaszkodó ételekkel találkozzanak a strandokon. Az Év strandétele címet megosztva kapta a balatonmáriafürdői Port Étterem BalaToros elnevezésű, újragondolt disznótorosa, valamint az idén megújult alsóörsi Fogas Bisztró Hal erőlevese gombóccal. Az Év felfedezettje pedig a balatonboglári Spéci Hotdog & Krumpli lett.

A kiadvány alapján a 10 legjobb strandbisztró 2020-ban a Balatonnál:

A Konyhám - Balatonfenyves

Chef Beach - Zamárdi felső

Enni jó - Balatonfüred

Kalóz standbisztró - Fövenyes

Málna büfé - Balatonlelle

Nádas - Révfülöp

Party Csóka - Balatongyörök

Terasz by Bálint - Balatonalmádi

Tiki Beach Bisztró - Zamárdi

Villa Strandbisztró - Balatonlelle

A Konyhám-ban már korán reggel elkezdődik az élet, a bundáskenyeret itt sonkával, tojással és hollandi habbal tálalják, de szerepel az étlapon pulled pork tortizza, marhapofa sztrapacskával és gambas al ajillo azaz chilis fokhagymás rák is. A Chef Beach idén látványkonyhával bővült, aki erre jár, az feltétlenül próbálja ki a kézműves grillsajtot házi sültburgonyával és friss salátával. Az Enni jó étterem Balatonfüred legszebb partszakaszán, a Tagore sétányon található: egy adag leves 1400-1500 forint, az előétel 1600-2000 forint, főétel 3000 és 3500 forint között vannak.

A Kalóz Strandbisztró étlapja ötletes és izgalmas “beach food" kínálaton alapul. A hamburgerek 2500 és 3500 forint között vannak, a strandkaja 1500-3000 forint. A Málna, “csak" egy büfé, de abban professzionális. Dolbert Ferenc séf és felesége, Balássa Bernadett 14 év után Ausztriából tért haza, hogy megvalósítsák álmukat: csináljanak egy jó balatoni helyet. Itt a Gulyásleves 1950 forint, a chili con carne 2500 forint, a rántott fogas zöldséges rizzsel 3200 forint, a foghagymás garnéla friss salátaágyon 2950 forint. A Nádast Schiffer Géza és Bea immár 24 éve viszi: mindent frissen sütnek, jó alapanyagokból dolgoznak, és jóízű a konyha. Nagyjából 20 ételből lehet választani. A Party Csóka 1997-ben nyitott családi étterem. Kínálatukban leginkább a magyar konyha remekei, családi receptek továbbá újhullámos fogások kapnak helyet. Levesek 600-200 forint között vannak, főételek 1500-2500 forint között, a burgerek 1200-2000 forintba kerülnek.

Kocsis Bálint mesterszakács Terasza családias, kötetlen hely, retró székekkel és kanapéval. Levendulás szamócaleves, citromfüves pisztráng, grillezett kecskesajt, a Pörc legjobb családi kolbászai is megjelennek az étlapon. Tavaly júliusban nyitott meg a Villa Strandbisztró egyelőre hagyományos ételeket kínálva a vendégeknek. A design múlt ősztől lassan kialakult, tengerpartias lett, dominál a baba-kék és a fehér. A frissensültek 2000 forint környékén vannak, szendvicsek 1900, tortillák 1200, a hambirger 1600-1800 forint.

Címlapkép: Getty Images