Ennyit a kiskapuról: csúnyán megbüntetik, aki így vezet

Sokan alkalmazzák a régi trükköt, hogy elkerüljék a büntetést a vezetés közbeni mobilozásért: vállal szorítják a fülükhöz a mobilt vezetés közben, mert úgy gondolják, ha mind a két kezük szabad, akkor nem követnek el szabálysértést. Ám ez korántsem így van, még ha a KRESZ konkrétan nem is tiltja, de ugyanolyan veszélyes, mintha a kezünkben tartanánk a telefont. Erről nemrégiben precedens értékű ítélet is született Németországban: a bíróság kimondta, a fenti esetben is jogos a büntetés.

Az már eddig is köztudott volt, hogy Magyarországon szigorúan tilos vezetés közben mobilozni. A KRESZ konkrétan így fogalmaz:

A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben - ideértve a forgalmi okból történő megállást is - kézben tartott mobil rádiótelefont nem használhat.

Igen, de mi a helyzet akkor, ha nem a kezünkben tartjuk a telefonunkat, hanem mondjuk a vállunkkal szorítjuk a fülünkhöz, úgy telefonálunk. Hiszen szabályosnak tűnhet a dolog, a kezünk a kormányon van, nincs benne eszköz. Ezzel a kérdéssel foglalkozott a német autóklub is, az ADAC példaként egy németországi bírósági ítéletet hozott fel: egy nő pontosan így telefonált, meg is büntették. A bíróságon azzal védekezett, hogy az utazás megkezdése előtt kapott egy telefonhívást, úgyhogy már elinduláskor a vállával szorította a mobilt a füléhez.

Úgy vélte, hogy nem követett el szabálysértést, mert nem tartotta a kezében a telefont. A kölni felsőbb bíróság elutasította a panaszt, mivel szerintük még ez is rendkívül veszélyes, hiszen a mobiltelefon menet közben leeshet. A sofőr így a mobiltelefon keresésére összpontosítaná a figyelmét, és nem a forgalmi helyzetre. A bíróság szerint ugyan tény, hogy - a magyarhoz hasonlóan - a szabályozás csak a telefon kézben tartását tiltja, ám a helyzet veszélyessége miatt a fenti cselekmény is szabálysértésnek minősül.

Mi a helyzet itthon?

Magyarországon vélhetően ugyanaz lenne a kimenetele egy hasonló pernek, mint a német példában is volt. Ugyanis a KRESZ azt is kimondja, hogy:

Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

Az pedig igencsak veszélyes, ha valaki a leesett mobilját keresgélu az ülés alatt, de már maga a telefonbeszélgetés is elvonja a figyelmünket valamilyen szinten - főképp, ha arra is koncentrálni kell, hogy ki ne essen a vállunk a és a fülünk közül. Ha valaki Magyarországon megszegi a mobilozásra vonatkozó szabályokat, az 10 ezer forintos helyszíni bírságra és 3 büntetőpontra számíthat. Szabálysértési eljárásban 20 ezer forint lehet a büntetés.

Tesznek a szabályokra a magyarok

Az autóbalesetek jelentős része a sofőr figyelmetlensége, illetve a gyorshajtás miatt következik be: a K&H Biztosító korábbi felmérése szerint a magyarok is osztják ezt a véleményt. A megkérdezettek 79 százaléka szerint a hazai autósok a sebességhatárra, illetve 84 százalék szerint a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó előírásokat nem tartják be.

Mint kiderült, nem is érezzük a súlyát annak, hogy mennyire veszélyes a telefonozás: a magyarok 40 százaléka bevallottan pötyög a volán mögött. Az Aegon biztosító felmérésében a megkérdezettek többsége azt mondta, hogy veszélyes telefonozni vezetés közben, de 24 százalék szerint nem kockázatos bizonyos szituációkban mobilt nyomkorászni. Ugyanakkor a válaszadók 90 százaléka jelentette ki, hogy lelkiismeret-furdalást érez, ha vezetés közben telefonozik - de többségük így is nyomkodja tovább. 7 százalék mondta csupán azt, hogy egyáltalán nem veszélyes a mobilozás.

Holott 50 kilométers tempónál a sofőrök 40-70 métert mennek teljesen vakon, egy üzenet elolvasása alatt. Az autópályán ez még rosszabb, mert 130-nál akár 200 métert is megtehet úgy a kocsi, hogy a sofőr figyelme le van foglalva a mobillal, és közben nem érzékeli, mi zajlik előtte az úton.

