7 last minute spórolási tipp, hogy mégis legyen pénzed idén nyaralni

A magyarok 38 százaléka egyáltalán nem megy idén nyaralni, melyben az időhiány, vagy más körülményeken túl a pénz játszik nagy szerepet. Ahogy a fogyasztói árak, a nyaralás is drágább idén, így nem csoda, ha sokan lemondanak a kikapcsolódásról. Azoknak, akik nagyon vágynak a nyaralásra, és csak a pénz tartja vissza őket, a Pénzcentrum összegyűjtött olyan spórolási tippeket, amelyekkel akár 100 ezer forintot is megtakaríthatunk 1-2 hónap alatt, és nyár végén elmehetünk üdülni.

A magyarok többsége, 62 százalék megy 2019-ben nyaralni. A megkérdezettek közül a legtöbben, 32 százalék kizárólag belföldi célpontot, 26 százalék pedig csak külföldi desztinációt jelölt meg (4 százalék külföldre és belföldre egyaránt utazik). Itthon a Balaton a legnépszerűbb régió, a megkérdezettek 21 százaléka jelezte, hogy ide megy kikapcsolódni. Két-három évente a megkérdezettek közel 6 százaléka, négy-öt évente 3 százalékuk, hat évente vagy ritkábban pedig szintén 3 százalékuk megy pihenni. A válaszadók 11 százaléka jelezte, hogy soha nem utazik el kikapcsolódni - derült ki egy friss kutatásból.

Annak a 38 százaléknak, aki egyáltalán nem megy nyaralni idén, valószínűleg fontos szerepet játszik a döntésében a pénz. Egy egyhetes nyaralás Horvátországban egy családnak kijöhet már 300 ezer forint körül, de ha egyedül utazunk, akkor is 100 ezer forintra szükségünk lesz, utasbiztosítással és vésztartalékkal. A balatoni nyaralás is már hasonló árkategóriában mozog, mint az olcsóbb külföldi tengerparti utak. Aki belföldre tervezi a nyaralását, annak valamivel vékonyabb pénztárca is elég lesz hozzá, de számolni kell akkor is átlagban 5000 forint/fő/éj szállással, útiköltséggel, belépőjegyekkel, étellel/itallal, és némi költőpénzzel is. Ha nincs pénzünk, de nagyon vágyunk a kikapcsolódásra, és bármilyen olcsó nyaralásban benne lennénk, akkor is számoljunk felfelé kerekítve 100 ezer forintra.

Hogyan szedjünk össze ennyi pénzt a nyár végéig?

Kezdjük a mindennapi kiadásokkal. Nem is gondolunk bele, mennyit költünk feleslegesen minden egyes nap, miközben egy kis idő és energiaráfordítással rengeteget spórolhatnánk.

Ne vegyél kávét, kakaós csigát és üdítőket!

A legtöbb magyar munkahelyen az ingyen kávé még vágyálom, így sokan kénytelenek naponta 200-600 forintot vagy többet is kiadni egy-két csésze kávéra. Ez 6-18 ezer forintot jelent 30 nap alatt. Természetesen nem kell teljesen elhagynod a napközbeni kávézást, inkább főzd meg otthon! Vegyél magadhoz egy kisebb termoszt, vagy autóspoharat (0,5 litereseket már bőven lehet venni 1000 forintért) és főzd le otthon a napi kávédat.

Ugyanez vonatkozik a reggelire, tízórai és uzsonnára vásárolt szendvicsekre, kekszekre, péksüteményekre. Ha előre kitalálod, és rászánod a hétvégén az idődet, egy hétre előre betárazhatsz saját készítésű pogácsából, szendvics alapanyagból, és fillérekből megsüthető kekszekből, ami még jobb is, mint a bolti. Egy hétre elég kakaós kekszet például ki lehet hozni 300 forintból, és a 400-600 forintos szendvicseket is otthon kihozhatjuk a feléből is. Az ebéden túli kiadásokból is sokat le lehet faragni: ha napi 800 forintot számolunk mindenre, amit pékségben, büfében vennék, és ehelyett otthon elkészítjük, 24 ezer forint helyett 10 ezer forintból is kijöhet a heti uzsonnánk. Nem is beszélve arról, ha lecseréljük a tízórainkat natúr joghurtra, vagy gyümölcsre-zöldségre. Azzal nem csak az elköltött forintokon, hanem a kalóriákon is spórolunk.

Ezen túl nem muszáj cukros üdítőket sem vásárolnod. Vegyél helyette vizet, és ízesítsd magadnak! Egy másfél literes ice tea kb. 300 forint, egy ásványvíz 80-90 forint, egy citrom 100 forint. Apróságnak tűnik, de egy hónapban így is spórolhatsz 2-3 ezer forintot. Már az ilyen kiadásokon bejöhet akár 20 ezer forint plusz, de ehhez nagy önmegtartóztatás és tudatosság kell! Viszont miután egy hét eltelt, meg fogjuk látni, mennyivel kevesebbet költöttünk, és ez ösztönző lehet, hogy folytassuk a spórolást.

Felejtsd el az éttermezést!

Az irodaházakból kijáró dolgozók mintegy 50 százaléka tér be napi rendszerességgel valamilyen környékbeli vendéglátóhelyre, elsősorban ebédidőben. A legnépszerűbbek a kifőzdék és gyorséttermek, valamint a különféle ételbárok és pékségek, de viszonylag sokan választják a gyorsétteremláncokat vagy az utcai falatozókat, büféket is derült ki a GfK friss kutatásából. Sokan vannak viszont azok is, akik megrendelik az ételt, vagy munkába menet már megveszik az ebédet. Hogy nem főznek otthon, annak sokszor az időhiány, vagy az fáradtság az oka - ritkán hogy egyáltalán nem tudnak, vagy nem lenne alkalmuk főzni. Viszont nem csak a munkában, hanem egyébként is előfordul, hogy házon kívül eszünk. Ezeket a spórolás érdekében mind el kell felejtenünk.

Ha valóban elhatározzuk, hogy spórolunk az ebéden - és ez még úgy is lehetséges, ha eddig is gyakran főztünk - akkor nagyon pontos ütemtervre szükségünk. Meg kell terveznünk legalább két hétre előre a bevásárlást, és jobban megnéznünk az árakat is. Akciós a csirkemell a hiperben? Akkor úgy tervezzük meg a két heti tervet, hogy megvesszük akciósan, és 3-4 adag ételt készítünk belőle. Ha időhiánnyal küzdünk, főzzünk többet, és amiből lehet, fagyasszunk be. Egy adag bolognai spagetti nagyjából 800-900 forint - ha átlagoljuk az előre dobozolt boltit, és az éttermi-menzás árát. Ebből az összegből négy adagot is megfőzhetünk otthon. Két napig ebédelünk belőle, a másik két adagot lefagyasztjuk, és elővesszük két hét múlva.

Ahhoz, hogy tudjuk tartani magunkat a spórolós tervünkhöz, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy terveznünk kell, különben nem fog menni. Előre vásárolni, összeírni a menüt, és raktározni olyan napokra, amikor nem jut majd időnk főzni. De ez sem lehetetlen, hiszen sokan vannak, akik minden nap főznek, és mindig otthonról viszik az ebédet. Ha minden kiadunk 800 forintot ebédre, 24-30 ezer forintot költünk rá egy hónapban. Ezt is a felére lehet redukálni otthoni főzéssel.

Éld fel a tartalékokat!

Ha már a bevásárlás és főzés szóba került, ideje számba venni, mit rejt a konyhaszekrény. A tartalékok felélését természetesen a felhalmozott "felesleges" tartalékokra értjük, nem pedig arra, amire tényleg szüksége van egy háztartásnak. Tarts mustrát a mélyhűtőben, írd össze hány kiló liszt, cukor, tészta, stb. van otthon, és találd ki hogy használhatod fel, amit találsz. Próbálj ne vásárolni feleslegesen, mert éppen megkívánsz valamit, használd, amid van! Így is megtakaríthatsz 2-3 ezer forintot a bevásárláson.

Gondold át, hogyan közlekedsz!

Van lehetőséged arra, hogy más közlekedési eszközzel járj a munkába? Kiszámoltad már mennyibe kerül havonta autóval járni? A benzinen is spórolhatsz akár, ha átnyergelsz pár hónapig buszra, vonatra, vagy biciklire. Érdemes osztani-szorozni, hogy jobban megéri-e a BKV bérlet, mint a benzinpénz. Ugyanígy, ha vannak munkatársaid, akik kocsival járnak, össze is beszélhetsz velük, esetleg megnézheted a különböző telekocsi alkalmazásokat is. Lényegesen kevesebbet költesz, ha csatlakozol máshoz. Munkatársakkal még válthatjátok is naponta egymást, ki viszi a többieket.

Ha pedig biciklivel is mehetnél - most már tényleg igazán jó idő van hozzá - még a környezetedet is óvod vele. Természetesen nem csak a napi közlekedésre kell gondolni, hanem a nagybevásárlásra kocsival, és a hétvégi kiruccanásokra, családlátogatásokra. Akárhová is mennél, próbáld megoldani ingyen - vásárolj a közelben, és menj lábbusszal, vagy szólj a családnak, hogy most látogassanak meg ők téged, mert te a nyaralásra gyűjtesz. Meg fogják érteni.

Fogd vissza a vásárlást, szórakozást

Egy sör a haverokkal? Mozi? Koncert? Máris súlyos ezrek tűntek el a bankszámládról. Győzd meg az ismerőseid, hogy jöjjenek át: te készülsz nasival - szigorúan házi készítésű: egy zacskó chips árából kijön egy tepsi sajtos rúd - ők pedig hozzák a sört. Vagy ha ez nem járható út, akkor se üljetek be kocsmába, ahol egy korsó sör is lényegesen drágább, és még a szervízdíjat is meg kell fizetni. Vagy ha a társaság hajlíthatatlan az alternatív programokra, és nem akarsz kimaradni, akkor ne vegyél drága italokat, hanem maradj a szódánál, vagy limonádénál.

Moziba és koncertre, vagy más programokra is ráérsz majd akkor menni, ha már túl vagy a nyaraláson, és újra költhetsz arra, amire előtte is. Ugyanez vonatkozik a vásárlásra. Nincs szüksége az embernek minden hónapban új ruhákra, kiegészítőkre. Van, hogy éppen elszakad az ember szandálja, és nincs a szekrényben három másik, emiatt muszáj elmenni venni egyet. De ha nem muszáj-muszáj, akkor valójában semmi szükség rá. Ha mégis venned kell valamit SOS, vedd meg használtan, jóval áron alul.

Ha nagyon aszketikus életmódot folytatsz, akkor 10-15 ezret is spórolhatsz a havi vásárláson és szórakozáson - persze ha eleve sok az ilyen jellegű kiadásod, akkor többet is.

Ha nagyon frusztrál, hogy kimaradsz a társasági programokból, és még vásárolni sem mehetsz, hamar inkább kínzássá fog fajulni a spórolás. Ráadásul minden fennmaradó idődet a konyhában töltheted. A spórolásról senki sem állítja, hogy könnyű. Ezért fontos, hogy motiváld magad: töltsd azokat az órákat, hogy eltervezed a nyaralásodat, azt hogy milyen éttermeket fogsz ott meglátogatni, mit fogsz ott vásárolni, milyen programra fogsz költeni - egyrészt a tervezéssel kitöltheted az idődet, amit máskor költséges programokra fordítanál, másrészt szem előtt tarthatod, mi is célod valójában.

Mondd le, hagyd ki a felesleges szolgáltatásokat, válts csomagot!

Az internet, telefon, tévé, streaming szolgáltatások csak úgy viszik a pénzt. Vizsgáld felül, kell-e neked ennyi csatorna? Vagy ha már lejárt a hűségidőd, mondd le a meglévőket, teljen ez a rövid időszak annak jegyében, hogy megszabadulsz a felesleges kiadásaidtól. Nézz körül a szolgáltatók körében, és ha találsz olcsóbbat, akkor kösd át. Mondd le a mobilnetet, hiszen amíg nem volt, addig is megoldottad az életed!

Ezen kívül érdemes a pénzügyi szolgáltatásokat, biztosításokat is felülvizsgálni, amelyhez még árösszehasonlító honlapok rendelkezésünkre állnak. Már következő hónapban érezhetjük a hatását, ha a felesleges szolgáltatásokat lemondjuk, vagy átkötjük, több marad majd a számlánkon. Nem is beszélve az egyéb szolgáltatásokról, mint a fodrász, körmös, borbély. Szükséged van valóban ezekre? Ha mindenképpen, akkor kérd meg a barátaidat, hogy segítsenek: biztosan van az ismeretségi körödben olyan, aki ügyes kezű, és megcsinálja neked ugyanazt töredékáron.

Hagyd otthon a pénztárcád!

Ez a tanács most talán furcsának hangzik, viszont ha belevágsz a spórolós nyárba, hogy augusztus végén mégiscsak legyen pénzed elmenni nyaralni, akkor észre fogod venni, milyen könnyű a fenti szabályok betartásával nem költeni semmit napokig. Mikor volt utoljára olyan nap, hogy nem kellett elővenned a pénztárcádat?

Pedig ha otthonról viszel magaddal ebédet, kávét, szendvicset, nem mész shoppingolni munka után, nem veszel mozijegyet, és előre bevásároltál, illetve az éléskamra tartalékaiból főzöl, nem tankolsz, akkor valójában nem kell elővenned a tárcád. Az embernek biztonságérzetet ad, ha nála van a pénztárcája: mégis ha már a spórolásnak köszönhetően több olyan nap is volt, hogy elő sem vetted, próbáld ki hogy otthon hagyod. Ha sikerül így nem költeni, ez megerősíthet abban, hogy jól csináltad, és nem költöttél feleslegesen. Így könnyebb lesz kitartani a végéig.