Új utazási hóbort terjed a 40 pluszos nők körében: egyre többen vágnak bele

A kalandutazás egyre népszerűbb a 40 év feletti nők körében - írja a Huffpost. Az Adventure Travel Trade Association adatai szerint a kalandutazásokat szervező cégeknél történő foglalások több mint felét nők teszik ki, és egy globális felmérés szerint ez a legkeresettebb utazási forma az 50 év felettiek körében.

Kelly Kimple, az Adventures in Good Company vezérigazgatója szerint több oka van annak, hogy a 40 év feletti nők vonzódnak a kalandutazásokhoz. Sokan életük átmeneti szakaszában keresik ezeket az élményeket, vagy most van először lehetőségük kipróbálni. Emellett a kalandutazási szektor is befogadóbbá vált a nők számára.

A kalandutazások lehetőséget adnak a nőknek, hogy elmerüljenek az úti cél kultúrájában, miközben olyan tevékenységekben vehetnek részt, mint barlangászat, hegyi túrázás vagy vadvilág-megfigyelés. A szakértők szerint a kalandtúrára való felkészülés fontos lépései:

Az úti cél és az útiterv gondos megtervezése, figyelembe véve a fizikai kapacitást

Felkészülés az egyedül, barátokkal vagy csoporttal való utazás sajátosságaira

Alapos kutatás és kockázatelemzés

A helyi szokások megismerése

Fizikai és mentális felkészülés

Az utazási dokumentumok és foglalások ellenőrzése

"Maga a kalandutazási tér befogadóbbá és befogadóbbá vált, ami több lehetőséget biztosít a nők számára, hogy felkarolják ezt az utazási formát" - mondta Kimple.