Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. szeptember 27.)

Névnap

Adalbert

Deviza árfolyam

EUR: 395.85 Ft

CHF: 417.86 Ft

GBP: 474.45 Ft

USD: 354.71 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 19150 Ft

MOL: 2674 Ft

RICHTER: 11130 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.09.28: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Napos periódusok délelőtt inkább délkeleten, délután északnyugaton lehetnek. Északnyugaton néhol, másutt sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakul. A déli és a keleti országrészben akár nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Hajnalban az északkeleti tájakon pára-, ködfoltok képződhetnek. Mindenütt északnyugatira, északira fordul a szél, és sokfelé megerősödik. Zivatar környezetében is lehetnek erős vagy viharos széllökések. A minimum általában 13, 19 fok között alakul. Délután többnyire 16, 23, délkeleten, keleten 24, 27 fokot is mérhetnek.

2024.09.29: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben nyugat felől csökken, gomolyosodik a felhőzet. A Dunántúlon több órára kisüt a nap, máshol még estig is maradhatnak erősen felhős területek. Északnyugaton, nyugaton néhol, máshol több helyen számítani kell esőre, záporra, majd a nap második felében országszerte csökken a csapadékhajlam. Az északi, északnyugati szél nagy területen megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9, 14, délután 12, 18 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Az időjárás kedvezően alakítja a levegőminőséget. (2024.09.27. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatás várható, így az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Nőhet a reakcióidő. (2024.09.26)

