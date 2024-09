Ilyen nincs, egyre olcsóbb ez a slágertermék a Lidlben, Aldiban: indul a roham, hamar elfogyhat a készlet

Nagyon a hónap végén jár sok magyar család, és ilyenkor szempont, hogy minél kevesebb pénzből tudjuk ellátni a családot. Az áruházak heti húsajánlatai szerencsére segítenek abban, hogy ezt minél hatékonyabban tehessük meg, lássuk a heti ajánlatokat!

Az iskolakezdéssel is megterhelt ősz sok magyar család kasszáját ürítette ki, ráadásul mivel még augusztusban duplán jött a családi pótlék, rengeteg háztartásban igencsak a végén járnak az emberek a havi költségvetésnek. Ilyenkor szoktak sok konyhában előkerülni a jól bevált, alig pár forintból elkészíthető ételek, persze figyelve arra is, hogy azért ami az asztalra kerül, laktató is legyen.

Az áruházláncok pedig mintha csak kitalálták volna ezt az igényt: ezen a héten sok helyen a hústermékek leárazásán volt a hangsúly, sok üzletben találhatunk igen jó akciókat. Ha ügyesen vásárolunk és jól válogatunk az akciók között, akkor az eégsz családnak a lehető legkevesebb pénzből összehozhatunk igazán ízletes és laktató menüsorokat. Ha pedig igazán nyitott szemmel járunk, még különlegességeket is találhatunk jó áron.

Szokásos ízek az Aldinál

Rögtön az Aldiban leeshet az állunk, ha a húspult felé vesszük az irányt: bár nem kimondottan számít olcsó húsárúnak, de a láncnál 2 199 forintért kapható pulykamellfilére várhatóan sokan lecsapnak. Ezt a terméket csaknem ötödével olcsósította az Aldi, így talán olyanok is vehetnek, akik máskor el sem gondolkodnak rajta. Ennél is olcsóbb az 1 899 forintos kilónkénti áron mért sertéskaraj, de ha még ennél is jobb árra vágyunk, csirkecombot is vehetünk mindössze 845 forintért. A slágertermék pedig minden bizonnyal a ritka jó áron, 2 289 forintért kapható marhacomb lesz.

A filléres receptek egész sorához jöhet jól az Auchannál kapható sertés darálthús, amit most 20 százalék kedvezménnyel, 1469 forintért vásárolhatunk meg a hipermarketekben. De egy igazi különlegességgel is találkozhatunk az auchanban, amiből ha eleget veszünk, az egész család megvan belőle legalább a hétvégére: a kacsafarhát kilója 319 forint, amiből aztán szintén egész sor remek receptet készíthetünk el.

Emellett az Auchannál találhatunk még friss csirkemellet 1 399 forintos kilónkénti áron, illetve természetesen itt is van csirkecomb, amiből egy kiló 899 forintba kerül ezen a héten. Remek kedvezménnyel, 29 százalékos leárazással kínálja a boltlánc a friss egész csirkét, amiért mindössze 1 199 forintot kérnek. A marhaoldalas kilója 2 199 forintért kapható, így ezzel is lehet variálni a hétvégi, akár filléres menü megtervezésekor.

Prosciutto és csirkeszárny

A Lidl akciói között csirkeszárnyat találhatunk ezer forintért kilónként, illetve egy különlegességet is találhatunk: a prosciutto 799 forint, szóval itt már azért egy picit kiléptünk a filléres "zónából". Fontos tudni, hogy ezek az ajánlatok csak a hétvégén, tehát szombaton és vasárnap érvényesek - ma és holnap, illetve hétfőtől szerdáig ne érdeklődjünk utána a boltokban.

De térjünk vissza ismét azokhoz, amik valóban a filléres menütervezéshez lettek kitalálva: a Pennyben a sertés darálthús mindössze 899 forintba kerül 16 százalékos akciózás után. Fontos megjegyezni, hogy ezért a pénzért "természetesen" csak fél kilós tálcát kapunk, ez azonban jó árnak minősül. Vásárolhatunk még csülökpörkolt alapot is, kilónként 899 forintért. Ez a termék komoly árzuhanáson ment át, 30 százalékkal olcsóbb, mint korábban volt. Itt is találhatunk kacsafarhátat, bár picit drágábban: itt 599 forintba kerül kilója.

Leves, második

A Tesco is egész csinos kínálatot rak ki ezen a héten a jó áron kínált húsokból. Kezdésnek mindjárt itt van a friss csirkeszárny, aminek kilója 859 forint, de találhatunk darált pulykacombot is, amiből egy fél kiló 849 forintba kerül jövő csütörtökig. A csont nélküli, szereletelt sertéstarja 995 forint (400 grammos kiszerelés), illetve kaphatunk sertés-marha darált húst is, amiből egy félkilós tálca 1 195 forintba kerül.

A Tesco viszont nem csak az étkezések második fogására gondolt, hanem a "levesesekre" is: egy levescsomagot 619 forintért vehetünk meg, ezt a terméket tíz százalékkal árazták le.