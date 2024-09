Komoly újítást jelentett be a Meta: nagyot dob Mark Zuckerberg, ez mindent megváltoztathat

Kicsit butított változatban adják ki a legújabb VR-headsetet, de az ára egész baráti lesz majd. Igaz, itthon hivatalosan nem is forgalmazzák.

Immár a VR-headsetjének harmadik generációját mutatta be a Facebookot is tulajdonló techcég, a Meta a nagy őszi rendezvényén. Az eseményen a Facebook-alapító Mark Zuckerberg mutatta be a Quest 3S névre keresztelt kütyüt, ami az ígéretek szerint sokkal inkább megfizethető lesz.

A Meta már sok éve dolgozik a VR-headseteken, ahol egy a cég által létrehozott és folyamatosan fejlesztett virtuális valóságban tölthetjük az időnket. Az új VR-headset a tervek szerint pár hét múlva, október 15-én érkezik. Az ígéretek között elhangzott, hogy több száz, már most is jól ismert applikációval is felturbózzák, így gyakorlatilag úgy tehetünk, mintha "normális" életünket élnénk.

Hivatalos magyar forgalmazás továbbra sincsen, az árak pedg országonként változnak. Annyit leóhet az árról tudni, hogy a 128 gigabájtos kiadás 340 euróba (átszámítva mintegy 134 ezer forint), a 256 GB-os pedig 450 euróba (kb. 178 ezer forint) kerül a szomszédos Ausztriában.