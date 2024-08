Óriási közlekedési reformot jelentett be Lázár János: át fognak alakulni a vasútvonalak

Megreformálják a magyar közlekedés rendszerét - jelenetette be Lázár János közlekedési miniszter egy pénteki sajtótájékoztatón. 5 pontban foglalta össze a legfontosabb változásokat.

Megreformálják a magyar közlekedés rendszerét - jelentette be Lázár János közlekedési miniszter egy sajtótájékoztatón, melynek apropója, hogy egy év telt el a vármegye- és országbérlet rendszerének bevezetése óta. A reformokat 5 pontban szedte össze.

1. Magyarországon új személyszállítási törvény lesz, ami a közlekedési jogot állampolgári alapjoggá szándékozik nyilvánítani. Tehát nem szolgáltatás lesz, hanem jog. Aki magyar állampolgár, van állandó lakóhelye hazánkban, annak naponta 3-szor biztosítani kell a lehetőséget, hogy eljusson egy másik településre.

2. Vasútépítés: 8 ezer km-nyi vasút maradt, ebből 6500 kilométernyit használunk, most új vonalakat építenek, összesen 500 kilométert, amihez 1 milliárd eurós hitelt kérnek az Európai Beruházási Banktól. Villamosítás és komplex felújítás is lesz. Többek között újjáépítik a Gubacsi hidat és vasúti digitalizációt is végrehajtanak, transzformátorokat építenek.

3. Járműbeszerzés: megfelelő mennyiségű a flotta egy 10 milliós országhoz képest, de elöregedett az állománypark, mostanra teljesen leamortizálódtak. Ha ennyien használják a pályát, járműveket kell vásárolni! A kormány újraszervezi a gyártást itthon, és próbálják megszerezni a spanyol Talgo vállalatot. Új járműveket vásárolnak, de használt járművek vásárlásában is gondolkodnak - Lázár János szerint ez a leggyorsabb, leghatékonyabb módszer.

4. Az utaskonform: fontos, hogy az utasok mitől érzik jól magukat. Fő cél az utasok megfelelő tájékoztatása, a szerelvények megfelelő hűtése, és egy új MÁV applikáció is. Felújítanak több vasútállomás, köztük a Déli pályaudvart. A tervek szerint több helyen is ingatlankezelőnek adják át a területet, akik a felújításért cserébe rendelkezhetnek az ingatlannal.

5. Új rendszerre van szükség, azaz újjászervezik a MÁV-ot. 3 leányvállalata lesz, az átalakítás megkezdődött, egyik személyszállítással fog foglalkozni, másik pályaműködtetéssel, harmadik ezeknek a cégeknek a kiszolgálását fogja végezni. Új menedzsmentre is szükség van. Hegyi Zsolt lesz a MÁV új vezérigazgatója.