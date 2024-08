Megszólalt a BKK az automatás lehúzásokról: erről minden utasnak tudnia kell, érdemes figyelni

Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy ismét elharapózni látszik a klasszikus visszaadónyílás-eltömítős lehúzás, csalás a városszerte megtalálható BKK-automatáknál. A cég szerint bár valóban fordul még elő ilyen eset, az automatákkal kapcsolatos visszaélések száma drasztikusan lecsökkent.

Korábbi cikkünkben írtunk róla, hogy ismét elharapózni látszik a klasszikus lehúzás, csalás a városszerte megtalálható BKK-automatáknál. Ennek lényege, hogy a papírpénz-visszaadó nyílásba az ügyes kezű bűnözők egy olyan apró akadályt tesznek, amivel lehetetlenné válik a papírpénz kiszedése, és akár több ezer forintunk is bánhatja ezt a fajta csalást.

Nagyon úgy tűnik azonban, hogy az általunk a cikkben is linkelt videó egy elszigetelt, és már csak ritkán előforduló esetet mutat be. Cikkünkre ugyanis levélben reagált a BKK sajtóosztálya, akik elmondták: bár valóban fordul még elő ilyen eset, az automatákkal kapcsolatos visszaélések száma drasztikusan lecsökkent.

A jegy- és bérletkiadó automaták közterületen találhatók, ezért a környezeti hatásokon túl rongálásnak és manipulációnak is könnyebben lehetnek kitéve. A BKK ugyanakkor mindent megtesz a manipulációs kísérletek megfékezése érdekében. A társaság az elmúlt időszakban egyedi tervezésű jegy- és bérletkiadó tálcákkal látta el az automatákat, amelyekkel 2023 augusztusára a teljes hálózatot lefedte. A hagyományos jegy- és bérletkiadó tálcák lecserélésével a bűncselekmények száma 96 százalékkal csökkent tavaly óta

- írta a cég. Hozzátették még azt is, hogy szinte lehetetlen, hogy ha valaki készpénzes tranzakciót bonyolít, az ne jusson hozzá a visszajáró bankjegyekhez.

Szintén fontos megemlíteni, hogy 2017 márciusában a BKK bevezette és szintén a teljes hálózat készülékeire kiterjesztette a bankjegyvisszahúzás funkciót is. Ennek köszönhetően az automaták a tranzakciót követően (60 másodperc után) visszahúzzák a nem elvett bankjegyeket. Ez alatt a 60 másodperc alatt a készülék 10 másodpercenként jelez a visszajáró elvételére („Kérjük, vegye el a visszajáró bankjegye(ke)t!”), melyet sípoló hangjelzés is követ

- írta erről a cég. Elmondták még, hogy a videóban éppen ezt láthattuk (volna), de egészen biztos, hogy működött az automatikus visszahúzás funkciója.

A videófelvételen jól látszik, hogy a bankjegyet a tömítőeszköz eltávolítása után sem lehet elvenni, a készülék az elvárt működés szerint visszahúzza a tömítés miatt a kiadásban akadályozott bankjegyet – megelőzve ezzel, hogy az illetéktelen kezekbe jusson. Az automata tehát visszahúzta a pénzt

- tették hozzá.

Sokkal többen fizetnek kártyával

Az is igaz ugyanakkor, hogy eleve sokkal kevesebben élnek már ezzel, és a számuk minden évben tovább csökken: mint a cég közölte, az automaták tranzakcióinak jelentős részét valóban bankkártyával bonyolítják az utasok.

Jelenleg egyébként 317 darab BKK-automata üzemel Budapesten és az agglomerációban, ebből 79 kizárólag készpénzmentesen működik. Az automatahálózaton bonyolított vásárlások tekintetében idén a bevételek 83 százaléka már bankkártyás vásárlással realizálódott, a tranzakciószámokat figyelembe véve pedig 73 százalék a bankkártyás vásárlások aránya

- szögezték le a lapunknak eljuttatott levélben.

Végezetül azt is leírták: bár előfordulnak a cikkben is bemutatott esetek, a BKK azonban nem bűnöldöző szerv, tehát minden iylet nem is tud megakadályozni.

Fontosnak tartjuk megjegyezni azt is, hogy amellett, hogy társaságunk mindent megtesz az esetek megakadályozása érdekében, a bűnmegelőzés és a bűnüldözés elsősorban a Rendőrség feladata, a BKK nem rendelkezik erre vonatkozó jogkörrel. Amennyiben bárki hasonló esetnek lesz szemtanúja vagy áldozata, kérjük, hogy bátran jelentse a visszaélést. A BKK ügyfelei a konkrét eset kivizsgálását követően természetesen visszakapják a bankjegyeiket, hiszen a háttérrendszerben látszik, ha az automata visszahúzta a pénzt az adott tranzakció során

- mondta erről a közlekedési cég.

