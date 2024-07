Így kerüld el a lehúzást a nyaraláson: 10 tipp, hogy ne legyen rossz emlék a pihenés

Ha ezeket a tippeket betartod, akkor máris minimalizálod annak a lehetőségét, hogy külföldi nyaralás során lehúzzanak, meglopjanak vagy megkárosítsanak. Ám ez egyaránt vonatkozik a digitális eszközökre is.

Még soha nem utaztak annyian, mint idén nyáron, és a turisták több pénzt is költenek, mint valaha - derült ki a Mastercard Economics Institute "Travel Trends 2024" című, 74 országra kiterjedő felméréséből.

A turizmus továbbra is kiválóan teljesít Európában, részben az amerikai utazási kedvnek köszönhetően. Az utazási ágazat az egyik legerősebb szektor az európai gazdaságban, amit jól mutat, hogy 2023-ban az utazók 2,91 milliárd vendégéjszakát töltöttek el, míg ez a szám 2019-ben még csak 2,88 milliárd volt. Az amerikai turisták jelenléte nőtt Európában: közülük egyre többen látogatnak el Spanyolországba, Portugáliába és az Egyesült Királyságba is.

Egyértelműen München az idei nyár legkeresettebb úti célja, hiszen ez az egyik város, amely otthont adott a 2024-es futball Európa bajnokságnak, de több más eseménynek is. Ezt követi Tirana (Albánia), Nizza (Franciaország), Kerkyra/Korfu (Görögország) és Isztambul (Törökország).

Az európai turisták átlagosan két nappal hosszabb nyaralásokat választanak, mint a járvány előtti időkben. Ez a tendencia különösen erős a megfizethetőbb úti célok és a melegebb éghajlatú országok esetében. Minden 6 Celsius-fokkal magasabb hőmérséklet esetén a tartózkodási idő körülbelül 1 nappal növekszik.

Aki külföldi nyaralást tervez, annak érdemes észben tartania az alábbi biztonsági tippeket, hogy nyaralása felhőtlen legyen, valamint a pénzét az utazás előtt és közben is biztonságban tudja:

1. Foglalj megbízható weboldalakon

Ha repülőjegyet, szállodát vagy programot foglalsz, azt csak jó hírű, megbízható szolgáltatónál tedd. Mielőtt végleg lefoglalnál egy ajánlatot, mindig olvasd el a korábbi ügyfelek beszámolóit.

2. Használd a saját eszközeid és a biztonságos Wi-Fi hálózatokat

Ne feledd, hogy adataid és pénzügyi fiókjadi veszélyben lehetnek, ha egy nem biztonságos hálózatot használsz. Inkább vedd igénybe a mobilnetet, de még biztonságosabb, ha megvárod, amíg az otthoni hálózatot tudod használni.

3. Legyél tisztában a jogaiddal!

Ismerkedj meg alaposan a visszatérítési folyamatokkal. Ez segíthet felkészülni az olyan problémás esetekre, mint amikor számládat csalárd terhelések érik, vagy amikor sérült, hibás árut kézbesítenek neked.

4. Biztosítsd eszközeidet

Használj több lépcsős azonosítást, például kombinálj egy erős jelszót biometrikus adatokkal, online fiókjaid és digitális tárcáidnak védelme érdekében. Látogasd meg bankod weboldalát, és tekintsd meg az az ott található specifikus, utazással kapcsolatos tanácsokat.

5. Készíts biztonsági másolatokat, és mindig ments a felhőbe is

Állítsd be telefonod úgy, hogy az biztonság mentést készítsen az adatokról a felhőbe: így, ha elveszítenéd készülékedet, akkor is hozzáférhetsz a legfontosabb dokumentumaidhoz. Továbbá tarts magadnál nyomtatott másolatokat az összes úti okmányáról.

6. Győződjünk meg róla, hogy tudjuk a kártya PIN-kódját

A hitelkártya vagy betéti kártya vásárlási- és készpénzfelvételi limitjének és PIN-kódjának ismerete megkönnyítheti az utazást. A PIN-kódot ATM-eknél és számos külföldi terminálnál is meg kell adni. Ráadásul több országban a megszokottól eltérő lehet, hogy mekkora összeget lehet elkölteni egy érintésmentes tranzakció során, így különösen fontos, hogy tisztában legyünk ezzel a 4 jegyű kóddal.

7. Állítsunk be riasztásokat

A riasztások beállításával könnyedén nyomon követhetjük a számlákat, és gyorsan észrevehetők a nem ismert tranzakciók. Ha csalásra gyanakszunk, azonnal lépjünk kapcsolatba a kártyát kibocsátó pénzintézettel.

8. Mindig legyen nálunk többféle fizetőeszköz

Tartsunk magunknál egy másik fizetési eszközt, arra az esetre, ha pénztárcánk elveszne, vagy ellopnák. Adjuk hozzá a kártyát egy mobiltárcához, mert így vész esetén okos eszközeinket is használhatjuk fizetéshez.

9. Ne osszunk meg túl sok információt

Semmiképpen se oszd meg részletes útiterved a közösségi médiában. Minél könnyebben lekövethető, hogy mikor és hol tartózkodunk, annál könnyebben lehet ellenünk bűncselekményt elkövetni. Ez az out of office emailre is vonatkozik, hiszen a csalók azt is felhasználhatják.

10. A lehető leggyorsabban jelentsük, ha elveszítenénk kártyánkat

Ha utazás közben eltűnik a kártya, azonnal jelezzük a banknak. Ha korábban hozzáadtuk egy digitális pénztárcához, és az eszköz még mindig a birtokunkban van, a kártyakibocsátó frissítheti a digitális pénztárcát az új kártyaadatokkal, így Ön tovább használhatja azt, amíg az új kártya megérkezésére vár.