Ilyen éjszakai vonatok járnak a Balaton körül: ez rengeteg utas dolgát könnyítheti meg hétvégén

A Balatonnál a vasúti közlekedés éjszaka sem áll le. A napközbeni sűrű vonatközlekedést éjjel kiegészítő Bagolyvonatokkal együtt a nap 24 órájában lehetővé teszik az utazást a part mentén, Budapest és Balaton déli partja között naponta, míg az északi és nyugati parton a Bagolyvonatok többsége csak péntekről szombatra, illetve szombatról vasárnapra virradó éjszakákon közlekedik - közölte a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság. Ezekkel a járatokkal szórakozás, italfogyasztás után is biztonságosan, kedvező áron és kényelmesen haza lehet jutni.

A balatoni Bagolyvonatoknak évtizedes múltja van, és ez idő alatt rengetegen vették igénybe az éjjeli járatot. Napjainkban ezekkel éjszakánként akár 5-7 ezren is utaznak rövidebb vagy akár hosszabb szakaszon. A sikerének, kedveltségének köszönhetően az elmúlt években a MÁV-START kiterjesztette a közlekedését az északi partra is, valamint a déli parton jelentős járatsűrítést hajtott végre. Elő- és utószezonban – az igényekhez igazodva – csak hétvégenként biztosítják az éjszakai eljutást a főváros és a magyar tenger között, a főszezonban viszont munkanapokon is igénybe vehetik az utasok - közölték.

A járatok a déli parton végig, az északi parton a főváros és Balatonfüred között modern FLIRT motorvonatból állnak, amelyek kamerázott és légkondicionált járművek, ezáltal szórakozás, alkoholfogyasztás esetén is biztonságosan, kényelmesen eljuthatnak utasaink a lakóhelyükhöz legközelebbi vasútállomásra.

A déli parton a Déli pályaudvar és Keszthely között a nyári időszakban minden nap kétóránként közlekednek a Bagolyvonatok, melyek a part mentén minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A hétvégi időszakban, azaz csütörtökről péntekre, péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Bagolyvonatok sűrűbben, óránként közlekednek a part menti szakaszon, egyes vonatok esetén székesfehérvári átszállással. Ám a Balaton Sound és a Strand Fesztivál idején még ehhez képest is sűrített menetrend szerint közlekednek.

Északi és a nyugati parton hétvégenként (péntekről szombatra, szombatról vasárnapra virradó éjszaka) a part mentén átlagosan kétóránként közlekednek a Bagolyvonatok Keszthely–Tapolca, Tapolca–Balatonfüred, és a Balatonfüred–Székesfehérvár viszonylatokon. Budapest és Balatonfüred között egy pár közvetlen Bagolyvonat is közlekedik.

A Bagolyvonatokkal általános díjszabás szerint lehet utazni, ezért helyjegyre sincs szükség, így az igénybe vételükhöz elegendőek az ország- és vármegyebérletek, ezek napijegy változatai (Vármegye24, Magyarország24), továbbá a Balaton24 és a Balaton Sound TravelPass is felhasználhatók minden egyéb jegy megvásárlása nélkül - közölte a MÁV.