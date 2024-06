Milliókba is kerülhet egy ilyen út az orosz űrközpontba: nemsokára indul a következő kilövés

Egyre többen választják a különleges, érdekes élményeket kínáló, úgynevezett alternatív utazásokat a hagyományos nyaralás helyett. Vannak akik a dubaji luxus, a mediterrán tengerpartok, klasszikus városnézések helyett inkább exkluzív, nem mindennapi utazásra költi a pénzt. Az egyik ilyen lehetőség a bajkonuri űrbázis meglátogatása, mely csak szervezet út keretében lehetséges és akár milliós kiadást is jelenthet. A Pénzcentrum utánajárt, mennyibe kerül egy út a Csillagok Városába és miért éri ez meg azoknak, akik odamennek.

A hagyományos nyaralások mellett egyre inkább megjelennek alternatív utazási trendek, amelyek a turisztikai szektor igyekszik is kiszolgálni. Ezek között egészen extrém igények is vannak, emlékezzünk a tavalyi tragédiára, mely több turista halálához vezetett, akik a Titanic roncsához "kirándultak". De vannak luxustúrák a Mount Everestre is, ahol a lehető legkényelmesebb körülményeket biztosítják azoknak, akik fel akarnak jutni a hegyre, az alaptáborba, de akár a csúcsra is felviszik, aki eleget fizet. Ugyanígy több millióért el lehet kirándulni az Antarktiszra, sőt már a világ leggazdagabbjainak a határ a csillagos ég: űrbéli kirándulásokra is be lehet fizetni.

Sok "luxustúra" az átlagemberek számára teljességgel elérhetetlen kategóriát képvisel, azonban vannak olyan alternatív utak, amelyre össze lehet spórolni a pénzt egy átlagfizetésből is. Ilyenek például a vezetett koncentrációs tábor, vagy Csernobil-túrák, vagy akár a kazahsztáni város, Bajkonur űrközpontjába tett látogatás.

Június elején érkezett a hír, hogy néhány turista az életét kockáztatva indult el, hogy láthasson egy kilövést a bajkonuri központból, a kísérlet azonban tregédiával végződött. Egy francia állampolgár, aki gyalog akart eljutni Bajkonurba, végül életét vesztette. A hírt kedden jelentette az űrközpont közlésére hivatkozva az orosz RIA hírügynökség, a férfi hétfőn hunyt el, halálát dehidratáltság (kiszáradás) okozta.

Két francia állampolgár megkísérelt bejutni az űrrepülőtér területére. Elhagyták az autópályát, és néhány magas épület felé indultak a sztyeppén

- idézte a jelentés az űrkikötő közlését. A MTI közlésében hozzátették, az 1950-es években épült bajkonuri űrközpont területét Oroszország Kazahsztántól bérli. Az űrkikötő egy távoli, sivatagos területen fekszik, és megközelítése korlátozott, de azok számára, akik tanúi akarnak lenni egy űrhajó indításának, fizetős túrákat kínálnak.

Ezt a mutatvány két magyar kalandor már megcsinálta egyszer, ők élve megúszták a beszökést a bajkonúri űrközpontba.

Még 2019-ben két magyar beszökött a Bajkonur űrközpontba Kazahsztánban, amelyről videót is készítettek. Ebből kiderült, hogy csak azért utaztak Kazahsztánba, hogy beszökjenek az űrközpont egyik hangárjába, ahol a Buran űrsikló is található. Hónapokon át gyűjtötték az infókat a kazahsztáni sivatagban, őrzött katonai bázison található hangárról, amit kizárólag gyalog lehet megközelíteni. A két magyar 40 kilométert gyalogolt a sivatagban fejenként 50 kilós hátizsákkal, útjukat pedig kígyók, skorpiók, járőrök és kutyák nehezítették - írta az Index. A vaksötét sivatagban, 12 órás menetelésekkel érték el a célpontot.

A kaland során a két magyart elkapták az őrök és bevitték az FSB bázisra kihallgatni - a területet ugyanis Oroszország bérli Kazahsztántól, így orosz területnek számít. A procedúra nem volt kellemes, de végül elengedték őket.

Ennyibe kerül eljutni Bajkonurba és látni a rakétakilövést

A Pénzcentrum utána járt, mennyiért szerveznek jelenleg utakat Bajkonurba. A magyar utazási irodák honlapjain található információk szerint valaha Magyarországról is szerveztek túrákat a Kazahsztánban található orosz űrközpontba, azonban ma már nincsenek elérhető ajánlatok.

Külföldről azonban továbbra is indulnak túrák. A Baikonurtour.com honlap szerint a legközelebbi kilövés 2024. augusztus 15-én lesz, vezetett túrára pedig július 15-ig lehet jelentkezni. Ekkor löveik fel az MS-28 teherszállító űrhajót. A Soyuz MS-26 kilövésére szeptember 11-én kerül sor, augusztus 11-ig lehet a túrára jelentkezni.

A látogatás az űrközpontba tartalmazza, hogy a látogatók megtekinthetik a rakéta kigurulását az integrációs épületből és szállítását az indítóállásra, a rakéta felszerelését az indítópultra. Akik arra a túrára fizetnek be, tanúi lehetnek akár a Szojuz űrszonda kilövésének, mely a túra szervezői szerint felejthetetlen élmény. A túra része a séta a Bajkonur kozmodróm létesítményei és történelmi objektumai körül, múzeumlátogatás is.

A bajkonuri túra költsége 2150 eurótól kezdődik, mely jelenlegi árfolyamon cirka 850 ezer forint, a VIP csomag ára 5350 euró, vagyis több mint 2 millió forint.

Magát az utazást lehet fizetni bankkártyával vagy átutalással, azonban a szervezők azt javasolják, hogy a turistáknál legyen készpénz. Bajkonurban ugyanis csaknem lehetetlen kártyával fizetni, internet sincs mindenhol. ATM-et találunk, de jobb ha az utazás előtt váltunk orosz rubelt - ez ugyanis az itteni fizetőeszköz.

A csomagok árazása nagyban függ attól, hogy megelékszünk-e egy "szovjet típusú" 2 csillagos hotellel, ahol még wi-fi sincs, és magunknak intézzük a repülőjegyet, vagy inkább szeretnénk teljes ellátást egy 4 csillagos hotelben, különprogrammal. Egy átlagos túra hossza 6 nap (5 éjszaka), és magát az odajutást is többnyire az utazásszervező szervezi le.

Magyarország állampolgárai útlevéllel, vízum nélkül léphetnek be Kazahsztánba üzleti/turisztikai tartózkodás céljából maximum 30 napra. Lehetséges a bajkonuri beutazást önállóan is intézni, de akkor is egyeztetni kell a szervezőkkel. Maga az űrközpont azonban más tészta, hiszen a területet Kazahsztán bérbeadta Oroszországnak, így orosz területnek számít, és szigorúan őrzik. Ide vízum nélkül belépni nem lehet, azt pedig meg kell igényelni.

