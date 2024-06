Fellélegezhetnek a Balatonra utazók: úgy néz ki, ezt megússzák 2024-ben, sok pénz marad a zsebükben

Immár két éve mérik a hazai turizmus alakulását. A havi gyakorisággal megjelenő elemzés célja a konjunktúra várható alakulásának közlése, és hogy valós képet adjon az ágazat szereplőinek várakozásairól. Az eseményen Molnár Dániel makrogazdasági elemző segítségével sikerült jobban megértenünk az ágazat helyzetét, és az előttünk álló nyári szezon lehetőségeit. De szóba kerültek a reálbérek emelkedésének látható következményei és természetesen a balatoni árak is: ha komoly áremelésekre készültek volna a szállásadók, vendéglátóhelyek, azok az elemző szerint már megtörténtek volna.

Két éve mérik a turizmusban szereplő hazai cégek, kkv-k „hangulatát”, ez aTurizmus Konjunktúra Index. Az évforduló alkalmából Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ), a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) és a Gazdaságkutató Zrt. (GKI) közösen szervezett eseményén az kiadvány célját részletezték. TKI létrehozásának fő oka az ágazati információhiány volt, különösen a Covid-19 utáni bizonytalan időszakban. Az index célja, hogy segítse a döntéshozókat, előrejelzéseket nyújtson és megfelelő tájékoztatást adjon a közvélemény számára

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének előadásában szó volt a fogyasztás szerkezetérő: a reálbérek folyamatosan emelkednek, és ez idővel megjelenhet a fogyasztás élénkülésében. Arra a kérdésre, hogy ez a szolgáltató szektorban mikor csapódhat le, például a vendéglátásban vagy a szálláshely-szolgáltatásban, azt válaszolta, hogy a szolgáltatásokban már előbb megjelent, mint a kiskereskedelemben - ezt mutatják az adatok. Ha megnézzük a belföldi vendégéjszakák számát, azok pont októbertől mutatnak év/év alapon növekedést, szeptember óta nőnek a reálbérek, és októbertől már látható a felfutás. Mint kifejtette,

tehát úgy látszik, hogy inkább a szolgáltatásokat kezdték el ismét vásárolni az emberek, ez a szektor az, amelyik már növekedett a tavalyi év végén is, és az idei év elején is ez húzta elsősorban fel a GDP-t. A kiskereskedelemben később jelent meg ez a plusz jövedelem. Arra számítunk, hogy ez tovább fog nőni. Ami kihívást jelentett már tavaly is, az az óvatossági motívum. Mivel az infláció rontotta a háztartások jövedelmi helyzetét, ez alapvetően negatívan befolyásolta a fogyasztói bizalmat. Ahogy javult a helyzet, vagy nőtt a jövedelem reálértéke, az nem azonnal csapódott le a fogyasztásban. Az embereknek tehát jellemzően több pénzük van, de nem költik el, hiszen korábban megégették magukat, inkább óvatosak és kivárják, hogy ez a hirtelen jött pozitív hatás tartós lesz-e, vagy csak átmeneti. Ha tartós - és ezt valószínűsítjük -, akkor ez meg fog jelenni folyamatosan fogyasztásban is.

A magyar turisták egy jelentős része inkább külföldre megy, mert adott esetben, olcsóbban kijöhet a nyaralás. Arra a felvetésre, hogy megoldás lenne-e a problémára, hogyha ehelyett Magyarországon belül maradnának, és a belföldi turizmust erősítenék, azt válaszolta,

igen, mindenképpen kedvező lenne, ha a magyar turisták itthon maradnának, de alapvetően szabadok, oda mennek, ahova akarnak.

Arra a felvetésre, hogy egy balatoni szállásnak nincs már meg feltétlenül az árelőnye egy horvátországi vagy akár egy észak-olaszországi szállodai szobával vagy apartmannal szemben, Molnár Dániel kifejtette, nincs, de szerinte nem csak Budapestre és a Balatonra kellene koncentrálni feltétlenül, sok egyéb gyönyörű hely létezik belföldön.Ha egy család ki akar kapcsolódni, akkor nem feltétlenül a Balatonhoz kell menni, sok egyéb régió van, amit érdemes felfedezni, például a Tisza-tó, de Miskolctapolcára mindenképpen el kell menni legalább egyszer az életbe.

Vannak gyönyörű városaink, Pécs, Szekszárd, Esztergom, Sopron - tehát elég sok lehetőség van, amire viszont nem sokan gondolnak. Ha nyár, akkor Balaton – ez él az emberek fejében

Talán a többi vidéki térség nincs megfelelően propagálva a médiában, ez lehet a baj, ugyanakkor bejön a nosztalgiafaktor is: a Balatonról mindenkinek a gyerekkora jut eszébe és ezt szeretné megosztani a saját gyermekeivel is. A vidéki szálláshelyeknek viszont megvan az árelőnyük a balatoni szállásokhoz képest.

Ha a kínálatot nézzük, ami komplexen elérhető, nem csak a szálloda, hanem a helyi látványosságok, programok, minden egyéb akkor igenis tudnak versenyezni ezek a vidéki települések is a Balatonnal. A turizmusban, a legjobb dolog a multiplikátor hatása: tehát egy turista nem csak a szállodában költ, hanem költ a vendéglátóhelyen, a sportrendezvényen, a kiskereskedelemben, vásárol, és ezzel a gazdaság széles rétegére hatással van. Tehát soha nem önmagában áll a turizmus, hanem behálózza az egész gazdaságot, kapcsolódik mindenhez. Másik előnye Magyarországnak ebből a szempontból, hogy elképesztően jó adottságai vannak az országunk bármelyik részének: ha ráböksz a térképen egy pontra, ott biztosan van a közelben valami attrakció, fürdő, vagy éppen kirándulási lehetőség. Gyakorlatilag ez felzárkóztatási eszköz is

- fejtette ki.

Balatoni árak 2024

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke említette a Pénzcentrumnak adott interjúban, hogy a szállodák és éttermek jövedelmezősége csökkent, az áremelések nagy átlagban nem tudták követni a költségnövekedést, amit a szektornak egyelőre el kell fogadnia, vagy az áremelésen túli módszerekkel kell növelnie az árbevételt. Nagy kérdés, hogy lesz-e komoly áremelkedés az idén, hiszen egyelőre az előszezon árakat látunk az éttermekben, büfékben. Molnár Dániel szerint azonban az energiaköltségek mostanra csökkentek, tehát a tavalyi évhez képest költségoldalról jobb helyzetben vannak a vendéglátósok, szállodák.

Alapvetően azon a véleményen van, hogy kiegyenlített a jövő: hiszen ha Budapesten van egy rendezvény, egy atlétika vb, vizes vb vagy foci eb, akkor a szállodák annyit kérnek el egy szobáért, amennyit csak akarnak, de abból nem csak Budapest, hanem az egész ország profitál.

Ha komoly áremelésekre készültek volna a szállásadók, vendéglátóhelyek, azok az elemző szerint már megtörténtek volna.

A Balatonnál alapvetően meghatározzák már április-május környékén az árakat, és utána már nem nagyon változtatnak rajta. Esetleg ha a kereslet úgy alakul, ha hirtelen felfut, akkor előfordulhat, de nem jellemző. A szállodai szobák árazását a foglalások is befolyásolják, de ez is sokat változott a Covid miatti bizonytalan nyitások, zárások óta.

Úgy látja, korábban az volt jellemző, hogy a vendégek jó előre lefoglalták, már akár áprilisban-májusban kitalálták, hogy július végén nyaralni mennek, most inkább az utolsó pillanatra hagyják a döntést. Ez a paci szereplők szempontjából kedvezőtlen, mert nem tudnak előre tervezni, az árakat viszont lent tartja.

Itt a szezon nagy kérdése: hová és miből mennek nyaralni idén nyáron a magyarok?

Nő a magyarok reálkeresete, több az elkölthető pénzük, de nagy kérdés, hogy mindez lecsapódik-e majd a turizmusban. Habár kifejezetten jó szezonra készül az ágazat, a szezon vége még messze van.

