Tömegével szipkáznák el a magyar melósokat a szállodák: óriás a hiány, erre készülnek

Gombamód szaporodnak a szállodák Budapest belvárosában, sőt most már a külső kerületekben is: de vajon meddig bírja el ezt a város? A magyarországi szállodai márkaépítés terén még sok a tennivaló, egyre több szállodatulajdonos keresi a nemzetközi márkákat, ezzel biztosítják az ingatlan megfelelő pozícionálását a piacon - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Frank Reul. Az Accor premium, midscale és economy szállodáinak fejlesztéséért felelős régiós alelnökével beszélgettünk a magyar szállodaipar legnagyobb kihívásáról, a munkaerőhiányról is: mint elmondta, biztosítaniuk kell, hogy különböző iparágakból érkező, nem a vendéglátóiparban dolgozó, illetve nem a vendéglátóipari háttérrel rendelkező embereket is be tudják vonzani.

Pénzcentrum: Sok hazai szakember szerint Budapest még mindig alulértékelt turisztikai desztináció a világban, Önnek erről mi a véleménye: ez valóban így van, vagy csak az országhatáron belül érződik így?

Frank Reul: Budapest továbbra is Közép-Európa egyik vezető desztinációja, nemcsak történelmi és kulturális szempontból, hanem világelső sport- és zenei események területén is. Hatalmas a nyüzsgés, és még mindig jó ár-érték arányt kínál az utazóknak. Szilárd meggyőződésem, hogy Budapest egyre változatosabb szállodakínálata is hozzájárul az általános megítéléséhez, és büszkék vagyunk arra, hogy ennek részesei lehetünk. Itt érdemes megemlíteni az elmúlt hónapok történéseit, két nagyszerű új, innovatív szálloda is megjelent a városban a hálózatunkból, a Tribe Budapest Stadium és a Pullman Budapest.

Mit tehetne a város, hogy vonzóbb legyen a külföldieknek, hogy a tengeren túli utazók mentális térképére is felkerülhessen?

A város már most is keresett úti cél, Bécs és Prága mellett stabilan a nagy hármas tagja. A sportesemények tekintetében a város valóban vezető pozíciót foglal el. Az Accor üzemelteti a Budapesti Kongresszusi Központot, és azt látjuk, hogy számos fontos nemzetközi szereplő egyre nagyobb érdeklődést mutat a helyszín iránt. Az ilyen rendezvények piacán nagy a verseny, és minél inkább összefog az iparág, annál több nagyszabású eseményt vonz be a város.

Mivel tud ma egy frissen nyíló szálloda kiemelkedni a tömegből, melyek azok a hívószavak, melyek nagyon jól működnek 2024-ben?

A 2024-es év hívószavai: lifestyle, dizájn, márkák, fenntarthatóság. Tavaly decemberben nyitottuk meg az első középkategóriás lifestyle hotelünket Budapesten: A Tribe-t annak a gondolatmenet mentén hoztuk létre, hogy az utazók napjainkban jobban vágynak megfizethető dizájnhotelekre, mint valaha,. Ezt az egységünket az határozza meg, hogy az emberek hogyan szeretnének élni és utazni, arra összpontosít, ami valóban számítanak, az intelligens, funkcionális és dizájnorientált megoldásokra, semmi olyan nem kínálunk, amire igazából nincs a vendégeknek szükségük. Úttörők vagyunk a fenntartható fejlődés vendéglátásban való meghonosításában, célunk, hogy 2050-re elérjük a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást, ami összhangban van a Párizsi Megállapodásban leírtakkal. A fenntarthatóságot működésünk minden aspektusába beépítjük, az építkezéstől kezdve a napi tevékenységekig. Ez magában foglalja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású menük bevezetését, a hatékony hulladékgazdálkodást, valamint a felelős energia- és vízfogyasztást.

Nemcsak Budapest vezető üzemeltetője vagyunk, hanem a város legváltozatosabb portfóliójával is rendelkezünk a termékek és a helyszín tekintetében. Hiszek abban, hogy minden típusú turistát és üzleti látogatót ki tudunk szolgálni, bárhol is legyenek a városban, és ez nagyon fontos számunkra. Egy másik új szállodát is nyitunk: Pullman Budapest a város vezető prémium szállodája lesz, egy hely, ahol találkozni, ünnepelni, dolgozni és szórakozni is lehet, és egy nagyszerű új belépő a budapesti piacra.

Melyek a legfontosabb kritériumai annak, hogy egy szállodai egység sikeres legyen egy közép-kelet-európai városban?

Szerintem nagyon fontos azt megemlíteni, hogy partnereink a Covid-19 kihívásai ellenére befektettek a hotelekbe és korszerűsítették a város ingatlanjait. Ez jól mutatja, hogy partnereinkkel együtt mennyit dolgozunk azon, hogy a nagyszerű helyszíneken található szállodáink a helyi közösségek és az utazók számára is korszerűek, előnyösek legyenek. Célunk az, hogy a szállodák teljes mértékben a közösségük részévé kell váljanak, és vezető szerepet töltsenek be a városban, termékek és az ESG-kötelezettségek tekintetében is.

Az Accor Magyarországon is sikeres évet zárt, jelentősen növekedett az egy kiadható szobára jutó árbevétel (RevPAR) és a foglaltsági ráta is. A vállalat négy új szállodát nyitott, és két új márkát vezetett be a magyar piacon. Mik a tervek, meddig tudnak még növekedni a hazai piacon?

Alapvető fontosságú számunkra, hogy folyamatosan fejlesszük és diverzifikáljuk szállodáink és üdülőhelyeink portfólióját. Jelentős számú ALL-Accor taggal rendelkezünk Magyarország minden fontos beutazó piacán, és azt látjuk, hogy ők nemcsak Budapestre, hanem a más városokba, egyre inkább az olyan üdülőhelyekre is utaznak Magyarországra, mint például a Mövenpick Balaland Szántódon vagy a Minaro Tokajban. Erre a jelenségre szeretnénk építeni, új, innovatív ingatlanokkal bővítjük a hálózatot az üdülőhelyi desztinációkban és a Budapesten kívüli városokban. Erre jó példa a 2023-ban megnyíló Mercure Magyar Király Hotel Székesfehérváron, valamint a hamarosan megnyíló Ibis Styles a debreceni repülőtéren.

Több nemzetközi márka is erősíti jelenlétét az utóbbi időben Magyarországon: Ön szerint ennek mi az oka és milyen következményei lehetnek?

A magyarországi szállodai márkaépítés terén még sok a tennivaló. Jó hír, hogy egyre több szállodatulajdonos keresi a nemzetközi márkákat, ezzel biztosítják az ingatlan megfelelő pozícionálását a piacon, és a csökkentett ügyfélszerzési költségekből is profitálhatnak. Azonban ami még ennél is fontosabb, hogy a szálloda átfogó szakértői támogatást kapjon a marketing, az értékesítés, a beszerzés és a bevételek kezelése terén, hogy csak néhányat említsünk.

Fontos megemlíteni, hogy mindezt a szálloda lelkének és egyéniségének megőrzése mellett olyan kollekciós márkákkal lehet megtenni, mint a Handwritten, amelyet a tervek szerint idővel Budapestre és Magyarországra is elhozunk.

Mely küldőpiacoknak lehet leginkább érdekes Magyarország, kikre számítanak?

A világ minden tájáról érkeznek hozzánk vendégek, de a top három ország az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország. Mivel a márka jól ismert név ezekben az országokban, a megszokott minőséget várják el, és örömmel mondhatom, hogy minden márkánk ugyanazt az élményt, sőt még annál is többet nyújt Budapesten.

Nem titok, hogy Magyarországon kifejezetten feszített a munkaerőpiac, ez többszörösen igaz a vendéglátó szektorra. Ez a körülmény nem jelent extra kockázatot, illetve hogyan kezelik ezt a problémát?

Természetesen még mindig nagy a kihívás a munkaerőpiacon, nagy a fluktuáció, és ennek természetes következménye a növekvő munkaerő-felvételi igényünk. Szerencsére emögött pozitív szál is van: ez az ingatlanok számának növekedése - az elmúlt 2 évben 7 új szállodát nyitottunk, mindezt a világjárvány utáni időszakban. Nagyon nagy közvetlen és közvetett versenyben veszünk fel új tehetségeket.

Úgy látjuk, hogy a történelmi célközönségünkre építeni már nem elegendő; tovább kell lépnünk, és biztosítanunk kell, hogy különböző iparágakból érkező, nem a vendéglátóiparban dolgozó, illetve nem a vendéglátóipari háttérrel rendelkező embereket is be tudjunk vonzani. Továbbfejlesztettük az onboarding folyamatunkat, hogy ezzel is támogassuk a más iparágból érkezőket.

A jelöltek elvárásaiban is változást látunk: ők már valóban célorientáltak. Fontos nekik, hogy valami nagyobb dolog részesei legyenek, hogy nagy hatással legyenek a társadalomra, és hogy nagyobb rugalmasságot kapjanak. Ezért úgy bővítettük ki gyakornoki és tehetségfejlesztési programunkat, hogy vonzóak legyünk az Y generáció számára is.

A jelentős turisztikai szegmenssel bíró nemzetek, ahol sokan élnek a beutazókból, a Covid után igyekeznek a mennyiség helyett inkább a minőségre helyezni a hangsúlyt, azaz a tömegturizmus felől inkább a prémium szegmens irányába mozdulnak el. Ez a trend is jelen van ennek az új prémium kategóriájú szálloda nyitásában?

A minőség mindenképpen fontos, de ez nem csak a piac prémium vagy luxus szegmensére igaz; még a belépő szintű ingatlanoknak is vezető szerepet kell betölteniük a saját szegmensükben. Jó példa erre az Ibis Styles Budapest City West, amely egy régi ingatlant sikeresen alakított át vezető economy szállodává a város egy adott pontján. A költség-tudatos utazóknak is kiváló élményt nyújt. Szeretünk partnerekkel együttműködni az ingatlanok korszerűsítésében és átalakításában; ez a szálloda és a tágabb közösség számára is előnyös, és az új építkezésekhez képest is jobban megfelel az ESG gondolkodásnak

Ezzel párhuzamosan a magyar főváros egyre több olyan listán bukkan fel, mely a világ legolcsóbb, legjobb ár-érték arányú úti céljait sorolja fel. Ez jót tesz egy városnak a fentiek tükrében vagy inkább árt neki és elriasztja a prémium utazókat?

Budapest minden szegmensben növekszik, és egyre több olyan élményközpontú ingatlant látunk, amely a helyieket és az utazókat egyaránt vonzza. A fogyasztók készek megfizetni az ilyen élményeket Budapesten is. Az olcsó címke eltűnőben van, az érték és az élmény egyre inkább előtérbe kerül. Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk ennek az útnak.