Erre senki nem számított: több 10 ezren látogatták meg a hosszú hétvégén ezt a vidéket

A hosszú hétvége több tízezer turistát vonzott a Balatonra. Az átlagnál nagyobb érdeklődés egyik oka, hogy több mint húsz olyan nagyszabású eseményt szerveztek a programgazdák, amelyek miatt érdemes volt már most is elindulni a régióba. A nagyobb tömeg másik oka, hogy kinyitottak a Balatonon azok cukrászdák is, amelyek télen zárva voltak. Más, egész évben nyitva tartó cukrászdákban pedig beindult fagylaltszezon, sőt ezen a hétvégén volt már olyan strand is, ahol kinyitott a büfé és lángost is lehetett kapni.

A hosszú hétvégén a Balatonhoz érkező több ezer turista márciusi jelenléte nem fog megjelenni a szállodák foglalási statisztikáiban, mert a vendégek jelentős része 40-90 kilométeres körzetből érkezett, nem aludtak a régióban, így leginkább a helyi vállalkozók tapasztalataira alapozva lehet következtetéseket levonni az elmúlt napok turizmusából-olvasható a Balatoni Turizmus Szövetség gyorselemzésében.

A szervezet ünnepi eseményekkel kapcsolatos közleménye rávilágít a helyi turizmus hiányosságaira is. Így például arra, hogy a régióban mennyire nem foglalkoznak a magyar huszárok emlékhelyének turisztikai kérdésével. Ahogy az elemzés fogalmaz, a "tombstone tourism”, azaz a sírkő-turizmus nem igazán ismert fogalom a régióban.

Ez a hosszú hétvége azonban rávilágított arra is, milyen fontos is volna, hogy a helyi önkormányzati és turisztikai szakemberek foglalkozzanak ezzel a témával is.

„A Balaton és környéke tele van olyan honvéd és huszár-emlékművel, az 1848-49-es szabadságharcot idéző szoborral, sírhellyel, amelyeket főként közép-és kisiskolás gyerekeinkkel érdemes felkeresni. Az ilyen balatoni emlékhelyek meglátogatása a történelmi lexikális tudáson túl, jóval többet jelent. Minden egyes emléktáblának, szobornak, sírnak olyan üzenete van, ami segítheti a fiatalok kötődését a régióhoz, erősítheti magyarságtudatukat. Turisztikai célpontként való megjelenítésük összeköti a múltat és a jelent.” - nyilatkozta Fekete Tamás - a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

A szövetség közleménye szerint: szinte minden tó környéki településnek megvannak a maga hősei. Nevüket, haditetteiket számos emléktábla, sírhely őrzi. Ezzel párhuzamosan több olyan szobor is található a Balatonnál, amelyek előtt érdemes az ünnepi időszakban egy pillanatra megállni, és emlékezni az 1848-as forradalom hőseire.

Itt van a világ első Kossuth-szobra

Kevesen tudják, hogy Kossuth Lajos első köztéri szobrát is Balaton mellett állították fel, a mai Balatonszabadi területén, 1894-ben. Mindez az osztrák-magyar monarchia idején igen bátor tettnek minősült. Ezt követően Balatonkenesén és Almádiban is állítottak hasonló szobrot. Több más forradalmi emlékmű mellett ezekhez is érdemes elbiciklizni mondjuk egy kerékpáros kirándulás alkalmával. A Badacsony környékén kirándulók felkereshetik Pöltenberg Ernő honvédtábornok díszsírhelyét, aki huszár századával részt vett többek között a pákozdi és az isaszegi csatában, katonái többször is megfutamodásra kényszerítették az orosz és az osztrák csapatokat. A forradalom végén, ahogy a többi aradi vértanút, őt is halálra ítélték, Pöltenberg volt az, aki elsőnek lépett a bitófa alá. Családja Badacsonyban talált otthonra, síremlékük a badacsonytomaji temetőben található.

Ha a déli partot vesszük célba, Siófokon Somogyi József nevét érdemes megjegyezni. Bár nem Magyarországon született, hanem Angliában, ő is részt vett a forradalmi harcokban. A fegyverletétel után egy titkos összeesküvés tagjaként célul tűzte ki a Habsburg-ház megdöntését, emiatt húsz év börtönre ítélték. Emlékműve és sírhelye Siófok-Kiliti városrészben található. A környéken több más történelmi zarándokhely is van: ilyen a kőröshegyi Gaál György református lelkész sírja, akit a szabadságharc idején elmondott beszédei miatt rosszakarói feljelentettek és akit emiatt szintén húsz év börtönbüntetésre ítéltek.

A temetői turizmus is a kultúra része

A Balaton környékén még legalább 20-30 olyan történelmi sírhely, emlékmű található, amelyekre érdemes volna a helyi településvezetőknek és turisztikai szakembereknek az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordítani, hisz mindez újabb turistákat hozhatna a településekre. Különösen ilyenkor, a márciusi ünnep közeledtével

– mondja Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

A temetők turizmusban való szerepéről számos tanulmány és tudósítás született, ezek jó példával szolgálhatnak a balatoni régió számára is. Amerikában létezik olyan temető, ahol hivatalos idegenvezető mesél az ott nyugvó hős katonákról, de Európában is számos olyan sírkert található, amelyet az átlagnál több turista felkeres. Elég csak a kolozsvári Házsongárdi temetőre vagy a párizsi Pére-Lachaise-re gondolni. Ezekben a városokban a temetők kiemelt turisztikai célpontok, elengedhetetlen állomásokká váltak a helyi történelem, kultúra iránt érdeklődők körében. A két említett városon kívül, Bécsre is érdemes figyelni a turisztikai szakembereknek, itt egy okostelefonos applikáció segítségével akár Beethoven vagy az ikonikus popsztár, Falco sírja előtt is leróhatják tiszteletüket a turisták, Balatonon viszont nincs ilyen applikáció, pedig ott is lenne mit megmutatni azoknak, akik kíváncsiak például az 1848–1849 -es forradalom huszárjainak síremlékeire

– hangsúlyozta Éskovács Péter