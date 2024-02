Keményen odacsapnak a budapesti Airbnb-zőknek: komoly bírságot kaphat, aki így adja ki a lakását

Bár a számok alapján lenne oka bizakodni a turisztikai szektornak, egy Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint azt kellene megnézni, kik feketéznek az apartmankiadók közül - nekik ugyanis messze nem volt jó év a tavalyi. Benéztünk a számok mögé, hogy kiderítsük, kinek van igaza: azoknak, akik temetik a magyar turizmust, vagy akik szerint tényleg jó év lesz az idei?

A covid-járvány keserű évei után úgy tűnik, hogy 2023 már tényleg a kilábalás éve volt a magyar turizmus számára. Erre enged legalábbis következtetni a Magyar Turisztikai Ügynökség nemrég közzétett előzetes adatsora, de a KSH adatai is arra utalnak, hogy a tavalyi esztendő már a feljövésről szólt - volt is honnan.

A hazai turizmus leginkább Budapesten erősödött meg, de a különböző szállástípusoknál is fellendülést láthatunk a számokból. Az MTÜ ráadásul azt tette hozzá, hogy a SZÉP-kártyákról is jelentősen megnövekedett a költés összege, és a külföldiek is szép számmal érkeztek ide pihenni 2023-ban. Szakértőket kérdeztünk arról, hogy ők hogy látták a tavalyi évet a turizmusban és a vendéglátásban, milyen nehézségek állnak még a magyarországi szektor előtt, és hogy ez az év hozhat-e további fellendülést.

Emelkedett a vendégek és a vendégéjszakák száma is

A KSH adatai szerint a tavalyi évben jelentősen megnőtt a vendégéjszakák száma 2023-ban. A szokásos módon persze az őszi-téli hónapok gyengébbek voltak a nyáriaknál, a legtöbben június-júliusban, valamint augusztusban töltöttek pár napot vagy akár hetet pihenéssel.

Az a trend sem változott, hogy a külföldiek sokkal több vendégéjszakát töltöttek Magyarországon, de a belföldi turizmusnak sem volt azért rossz éve. Volt olyan hónap, mikor a külföldi vendégéjszakák száma a hétezret közelítette, de a belföldi vendégéjszakák is szép növekedésen mentek keresztül.

Mindent egybevetve megállapítható, hogy valóban magára talált a turiszmus: a KSH nemrég kiadott, a múlt decemberi hónapra vonatkozó adatsorában azt közölte, hogy az egy évvel korábbi időszakhoz képest 13 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma. Ennél nagyobb növekedést - természetesen még mindig az előző hónapra vonatkoztatva - csak januárban jegyezhetett fel a magyar turisztikai szektor.

Sokat tett a gazdaságba

A javuló tendenciára ráerősíteni látszik az is, hogy a Magyar Tursiztikai Ügynökség pár hete tartott sajtótájékoztatóján kimondottan bizakodó volt a hangulat. Mint dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke kijelentette: nem csak a vendégéjszakák számában, de bevételben is kimondottan jó volt a tavalyi év.

2023-ban közel 16 millió vendég több mint 41 millió vendégéjszakát (amelyből 85 százalék külföldi turista) töltött el hazánkban, ami azt jelenti, hogy a vendégek száma 5, a vendégéjszakáké pedig 3 százalékkal lett magasabb a 2022-es évinél. Ez azt eredményezte, hogy a szálláshelyek összbevétele elérte a 180 milliárd forintot, ami 23 százalékos növekedés a megelőző évhez képest, amivel a folyófizetési-mérleg legkedvezőbb tételét alkotja

- mondta az elnök. Hozzátette azt is, hogy természetesen a világban jelenleg is zajló konfliktusok miatt sokan, főleg az orosz turisták közül elmaradtak, de ez sem veszélyeztette a rekordok túlszárnyalását.

2023-ban a szomszédunkban zajló orosz–ukrán háború következtében 750 ezer orosz állampolgár által generált vendégéjszaka maradt el, a gázai konfliktus okán pedig 230 ezer eltöltött külföldi vendégéjszaka. A nehézségek és a befolyásoló tényezők ellenére Magyarország turizmusa nőtt, és néhol meghaladta a 2019-es rekordévet

- fogalmazott Guller Zoltán.

Az apartmanosok segítségért kiáltanak

Nem látja azonban ennyire fényesen a helyzetet Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Szövetségének elnöke. Ő azt mondta a Pénzcentrumnak, hogy a nagy képet nézve valóban van mivel büszkélkednie a magyar turizmusnak, de egyénenként már egészen máshogy látják a helyzetet.

Az kétségtelen, hogy nominálisan jó éve volt a budapesti turizmusnak, ám a budapesti apartmanokkal az a helyzet, hogy akkora volt a kínálat bővülése, hogy egyénenként sokan rosszabb évet zártak a kiadók közül, mint 2022-ben. Mivel a versenyben akarnak maradni az apartmankiadók, nem nagyon engedhették meg az áremelést, az európai szinten legmagasabb hazai infláció viszont így azt eredményezte, hogy többen is komoly reál bevétel csökkenéssel zárták a 2023-as évet

- mondta lapunknak az elnök. Arra is bővebben kitért, hogy mi okozta ezt a komoly mínuszt, nagyon hiányoznak a turisták három, már fentebb is említett országból. De más baj is bőven van.

Először is szeretnénk, ha a NAV egy kampány keretében a körmére nézne azoknak az apartmankiadóknak, akik nem fizetnek rendesen adót - január óta tudhatják, hogy kik ezek, hiszen a forgalmi adatokat 2024-től kezdve minden év elején megkapja az adóhivatal az Airbnb-től, és a hasonló szolgáltatóktól. Másrészről ki kell azt is mondani, hogy amint az egész országban, úgy Budapesten is jelentős mínuszt jelentettek mind az orosz és az ukrán, mind pedig az izraeli turisták kiesése, akik jelentős indikátorai a magyar turizmusnak. Számítunk arra is, hogy azok, akik nem bírják tovább a csökkenő bevételeket, ki fognak szállni, és adott esetben a stabil bevételt hozó albérleti piacra fognak visszatérni, de hogy hányan lesznek, egyelőre nem lehet pontosan megmondani. A feketézők körmére nézés viszont máris azt eredményezhetné, hogy a kínálat szűkülne, vagyis a megmaradt, tisztességes apartmankiadók kicsit jobb helyzetben lehetnének. Összességében azonban 2024-től is azt várjuk, hogy hasonló lesz mint 2023-ban: egyre több turista, egyre nagyobb kínálat

- mondta a Pénzcentrumnak Schumicky Balázs.