Végre eltűnhet a Balaton legnagyobb szégyenfoltja: súlyos százmilliókat fizetett ezért az önkormányzat

A balatonfüredi önkormányzat 670 millió forintot fizetett ki kisajátítás során a görög faluként ismert terület (hivatalos nevén Sun City) tulajdonosainak. A 24.hu emlékeztet, hogy már szeptemberben lehetett tudni, hogy az önkormányzat több év tárgyalás után megszerezte a közel négyhektáros terület valamennyi tulajdonrészét, egyedüli tulajdonossá vált. A tervek szerint az évek óta üresen álló, bevásárlóközpontnak szánt épületeggyüttest lebontják, lakások és közpark épülhet a helyére.

Mint a portál adatigényléséből kiderült, az önkormányzat 239,5 millió forintot fizetett ki a kisajátítási eljárása során kistulajdonosoknak, és 430 452 000 forintot fizetett ki egy nagyobb tulajdonosnak, a Masped Zrt-nek, ami a terület 42 százalékát birtokolta. A kisebb üzlettulajdonosok a hírhedt komplexum 17 százalékát birtokolták, 46 ilyen tétel szerepel a dokumentumban, de egy családnak sok esetben több ingatlanja is volt. A görög falu területéhez tartozik egy másik helyrajzi számon egy parkoló is, ami továbbra is a Masped tulajdona marad.

A komplexumot a '90-es években építették, akkor jó ötletnek gondolták, hogy a Balaton egyik legszebb részén épüljön egy görög-stílusú bevásárlóközpont. A vállalkozás bedőlt, a terület sokéve pusztul le.

