Pont került a vita végére: újra kinyithat Budapest legendás sípályája, már készülnek a hóágyúk

A karácsonnyal együtt talán a hó, de legalább is a tartós hideg is megérkezik: erre várnak hetek óta a hazi sípályák, főleg azok, ahol a technikai hógyártás,kazaz a hóágyúzás nem opció. Az, hogy az idei téli szünet nem egy, hanem kéthetes, nagyban befolyásolhatja a látogatottságot és a bevételt - legalábbis erre számít a Klaszter elnöke. Azt is megtudtuk tőle, hogy Karácsonyra végre elhárult az akadály, hogy megfelelő időjárás esetén a Normafán ismét kialakíthassák a sífutó- és szánkópályákat.

Úgy tűnik az idei karácsonnyal együtt a hó is megérkezik: az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap, Szenteste napján több helyen várható csapadék, délnyugaton eső, havas eső, északkeleten havazás, éjszaka pedig akár -3 fokig is lehűlhet a hőmérséklet.

Ez nem csak a gyerekeknek, de a hazai síközpontoknak is jó hír, hiszen már nagyon várják, hogy igazán beinduljon a szezon.

Jelenleg Mátraszentistvánban a Sípark, Eplényben pedig a Síaréna Vibe Park van nyitva, mindkét helyszínen kifejezetten jó körülményekkel működő sípályákkal várják a síelőket. Ami különösen jó hír a számukra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az iskolai téli szünet idén sem egy, hanem kéthetes és ez nagyban megdobhatja a forgalmat, ezáltal pedig a bevételt.

- mondta el a Pénzcentrumnak Fehér Gyula, a Chernel István Sí- és Turisztikai Klaszter elnöke.

Árak Mártaszentistvánon a felnőtt napijegy ára 13 500 Ft, a diák 11 ezer, a gyerekjegy 9 ezer forint.

Eplényben a felnőtt jegy 8 órára 13 600 Ft, a diák 11 600 Ft, a gyerekjegy pedig 9700 Ft.

Már a mostani szállásfoglalásokban is érződik, hogy nagyon sokan terveznek menni síelni belföldre január első hetében az elnök szerint. Az idei szezonnal kapcsolatban annyit kell még tudni, hogy két másik sípálya, a sátoraljaújhelyi és a visegrádi is ki tudott nyitni a természetes hónak köszönhetően még december elején, viszont sajnos ugye ezt a meleg elvitte. Ám ha változnak a feltételek, ha majd éjszaka fagy, tudnak havat gyártani ezek a pályák, és akkor be tudják indítani őket – folytatta az elnök, majd hozzátette:

Azokon a pályákon, ahol nincs hóágyúzásra lehetőség, ott is nagyon készülnek a szezonra és várják a síelőket, itt ki kell emelni Bánkútot és Pécset. A pécsi sípályáról annyit kell tudni, hogy az ország legrégebbi felvonója itt található, de elég hosszú, és a tavalyi évben a síházat gyönyörűen felújították, tehát egy kifejezetten minőségi hely lett.

Lesz hó a Normafán: elhárultak az akadályok

A Normafán a december elején lehullott nagy hó ugyan nagyrészt már elolvadt, viszont megnyílt a lehetőség a technikai hópótlásra. Remélhetőleg hamarosan élvezhetik a technikai havat is az odalátogatók. A pályák rendkívül népszerűek voltak az elmúlt idényben. A 2022/2023-as téli hónapokban a sífutópálya 75, a szánkópálya közel 60 napon keresztül működött. Ez idő alatt több tízezer látogató, valamint közel 100 óvodai és iskolai csoport használta a pályákat.

Karácsonyra végre elhárult az akadály, hogy megfelelő időjárás esetén a Normafán ismét kialakíthassák a sífutó- és szánkópályákat. A Természetvédelmi hatóság az új eljárásban harmadszor is engedélyezte a főváros több mint 130 éves téli sportterületének működését - áll a közleményükben.

Az elmúlt időszakban elvégzett szakértői vizsgálatok egyértelműen alátámasztották, hogy a tavalyi hópótlás után nem rosszabb, hanem kedvezőbb állapotban van a terület élővilága.

A hópótló eszközöket készítik elő és már csak következő lehűlést várják, hogy ismét lehessen síelni és szánkózni a Normafánál.

Minden adott a jó szezonhoz

Jelenleg nagyjából 45 sípálya van az országban, és 10-11 síterep tudott megkapaszkodni valamilyen szinten. A síelés nem tartozik a legolcsóbb hobbik közé, de sokat spórolhatunk, ha jó ár-érték arányú pályát választunk. Hiába a lassú kilábalás, a mostani recesszió mindenkit érint, ez talán elsülhet a hazai sípályák javára, ahogy korábban a világjárvány tartotta itthon az embereket, most az infláció teheti meg ugyanezt, hiszen már ismerik a hazai terepeket sokan.

Összesen 600 ezer magyar síel aktívan Magyarországon, egy részük biztosan itthon, így elég reális esély van arra, hogy a hazai síszezon jó legyen

- jegyezte meg Fehér Gyula. Arról nem beszélve, mint korábban kifejtette a Klaszter elnöke, hogy nemzetgazdaságilag is kifejezetten kedvező, ha belföldön (is) síelnek az emberek: a hazai sípiac kb. 100 milliárd forintos - ebben benne van az utazás, az oktatás, a felszerelés, a hütte stb. Emellett munkahelyeket teremt. Egy vidéki helyszínen, ahol minden egyes munkahely nagyon problémás, ez is fontos. Az Agrárminisztériummal kötött megállapodásuk egyik pontja például az, hogy vidéken a munkaerő-megtartás érdekében is dolgozzanak együtt.

Suhan az utánpótlás

Annak érdekében, hogy ez a 600 ezres szám ne csökkenjen, hanem növekedjen minden évben, sokat tesz a klaszter: 32. alkalommal rendezik meg Donovalyban az Országos Amatőr Gyermek Síbajnokságot február 10-én, Gyurta Dániel olimpiabajnokunk fogja képviselni a Szijjártó Péter fővédnököt. Kétszázötven gyereket várunk.

Számomra azért különösen fontos ez a verseny, mert én anno síedzőként síiskolát üzemeltettem, és ezt a versenyt a régi érából viszem tovább, hiszen akkora sikere volt. Ugyan a Magyar Sí Szövetség szervez versenyeket igazolt versenyzőknek, de ott amatőrök nem indulhatnak. Nálunk adottak ugyanazok a feltételek, sőt, néha még komolyabb is időmérésben, technikában, mint egy síszövetségi verseny, arról nem is beszélve, hogy minden gyerek kap díjat és névre szóló oklevelet. Tehát bátran merem mondani, mások is mondják, hogy ez egy olyan rendezésű verseny, ami mintául, például szolgálhat. Még Szlovákiában is nagyon nagy a becsülete, mert ilyen jellegű rendezvény nincs nagyon náluk.

Azért is fontos, mert egyfajta folyamatosságot képvisel és arra különösen büszke , hogy még a covid évében sem maradt el. És persze nagyon fontos az utánpótlás szempontjából is, hogy minél több fiatallal megismertessék, megszerettessék ezt a sportot. Ez egy könnyű pálya, mindenki leér, a sikerélmény garantált és minden induló boldogan mosolyogva megy haza.