Hatalmas változás a tömegközlekedésben: milliókat érintő újítást jelentett be a kormány

Ezalapján a vármegye- és országbérletek eredményeit is összegző rendelet két új feladatot adott Lázár Jánosnak. Először is ki kell dolgoznia és meg kell valósítania a tarifarendszer átalakítását, illetve ki kell dolgoznia annak részleteit is, hogy 2024. szeptember 30-tól a járműveken lehessen készpénzmentesen vásárolni. Az építési és közlekedési miniszternek márciusig van ideje kidolgoznia a tervezeteket.