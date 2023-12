Itt a bejelentés, ikonikus balatoni hely zár be: nincs sok idő meglátogatni, ekkor húzzák le a rolót

Január elején várhatóan két hónapra bezárják a Balaton egyik legnépszerűbb turistalátványosságát, a balatonboglári gömbkilátót.

Január elején várhatóan két hónapra bezárják a Balaton egyik legnépszerűbb turistalátványosságát, a balatonboglári gömbkilátót. Mint a Sonline írja, a kilátó az időnként esedékes karbantartáson esik át, ezért lesz lezárva a turisták elől.

Tavaly 138 ezren váltottak jegyet a kilátóra, de idén is hasonlóan népszerű volt a hely, ráadásul mellette lombkorona-tanösvén is nyílt, ami még vonzóbbá tette. A Kilátóból páratlan panoráma nyílik a magyar tengerre, ez is az oka, hogy ilyen sok látogató keresi fel minden évben. A két építményt kirándulósétány is összeköti. A tervek szerint január elejéig lesz látogatható a gömbkilátó, a felújítás-karbantartás után pedig március elején nyitják majd meg újra az érdeklődőknek.