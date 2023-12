Fogcsikorgató hideggel kezdődik a december: lesz, ahol mínusz 10 fokig süllyedhet a hőmérséklet

Jobbára felhős, borult idő várható a jövő héten, de kisebb-nagyobb szakadozások lehetnek a felhőzetben. Többfelé kell havazásra, havas esőre, esőre számítani, reggelente sokfelé lehet fagy, pénteken hajnalban a hófödte tájakon akár mínusz 10 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála, és a legmelegebb órákban sem emelkedik 8 Celsius-fok fölé a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn az északkeleti tájakon lévő zúzmarás köd, valamint réteges felhőzet kiterjedése napközben fokozatosan csökken. Máshol a derült, napos időt követően nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb néhol fordulhat elő hószállingózás. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, helyenként meg is erősödik, a hegyekben viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, a tartósabban ködös tájakon lehet hidegebb.

Kedden nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Dunántúlon és a Dél-Alföldön lehetnek kevésbé felhős, napos időszakok. Napközben az Északi-középhegység térségében előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, másutt nem várható csapadék. Estétől viszont nyugatra csapadékzóna érkezik, amelyből északnyugat felől egyre nagyobb területen havazás valószínű, eleinte azonban vegyes halmazállapotú csapadék és eső is előfordulhat.

Gyenge vagy mérsékelt marad a keleties irányú szél. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de északkeleten ettől pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. A maximum mínusz 1 és plusz 7 fok között várható, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton pedig enyhébb az idő.

Szerdán általában borult idő valószínű, de a nap első felében keleten, északkeleten még vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet. Délutánig még inkább csak a Dunántúlon, majd később már keletebbre is többfelé lehet számítani csapadékra. A jellemző csapadékforma nyugaton inkább a hó, keleten pedig az eső lehet, de idővel ott is vegyes halmazállapotba, majd hóba vált a csapadék.

Az északkeleti országrész ugyanakkor csapadékmentes maradhat. Az északkeleti, északi szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, de a kevésbé felhős, fagyzugos északkeleti tájakon ettől pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Kora délutánra 0 és plusz 8 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, nyugaton várhatóak a fagypont körüli maximumok, míg keleten enyhébb lesz a nappal.

Csütörtökön nyugat felől lassan fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és egyre nagyobb területen süthet ki a nap. Keleten ugyanakkor végig borult marad az ég. Többfelé fordulhat elő csapadék, hó, havas eső, eső egyaránt, folyékony halmazállapot azonban inkább már csak keleten fordulhat elő. Nyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, néhol időnként meg is erősödik. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 4 fok között várható, de a hóval borított tájakon több fokkal hidegebb is lehet a hajnal. Kora délután mínusz 1 és plusz 6 fok közötti értékeket mérhetnek.

Pénteken a ciklon felhőzete kelet felé elvonul, ám mögötte nagy területen képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, amely napközben sokfelé tartósan meg is maradhat. Egyes körzetekben azonban napközben felszakadozik a rétegfelhőzet, így ezeken a tájakon több órára kisüthet a nap. Délnyugat felől emellett újabb felhősödés kezdődhet.

Érdemi csapadék nem valószínű, néhol fordulhat elő gyenge vegyes halmazállapotú csapadék. Gyenge vagy mérsékelt marad a keleties irányú légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a hófödte tájakon mínusz 10 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála. A maximum mínusz 3 és plusz 6 fok között valószínű, a tartósan borult tájakon lesz a hidegebb.

Szombaton borult, párás és kevésbé felhős, napos területek egyaránt lehetnek. Helyenként előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, érdemi mennyiség esélye délnyugat felé haladva növekszik. Az északkeleti, keleti irányú szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A hajnali mínusz 6, plusz 1 fokról délutánra mínusz 2 és plusz 6 fok közé melegedhet a levegő, a tartósan borult tájakon maradhat egész nap fagypont alatt a hőmérséklet.

Vasárnap borult párás és kevésbé felhős, napos területek egyaránt lehetnek. Helyenként előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék. Gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú légmozgás. A hajnali mínusz 8, mínusz 1 fokról délutánra mínusz 2 és plusz 6 fok közé melegedhet a levegő, a tartósan borult tájakon maradhat egész nap fagypont alatt a hőmérséklet.