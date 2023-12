Renteg magyar mond nemet a karácsonyra 2023-ban: hiába veszett drága, így is ide menekülnek

Habár a télből a nyárba utazások is elképesztően népszerűek az évnek ebben az időszakában, sokan töltik hazai, jellemzően wellness szállodákban az ünnepeket, hogy elmeneküljenek az otthoni karácsonyi stressz elől. Megnéztük, hogy állnak a foglalások, lesz-e teltház és utánajártunk annak is, átlagosan mennyit drágultak a szállodai szobák egy év alatt.

Már csak alig egy hónap van hátra a karácsonyig, várhatóan megtelnek a szállodák az ünnepi időszakra, igaz kicsit lassabban, mint tavaly. Ennek oka lehet, hogy az emberek óvatosabban költenek, többen inkább csak az utolsó pillanatban foglalnak, illetve, hogy a számítások szerint átlagosan közel 17 százalékkal emelkedtek a szállásárak a tavalyi évhez képest.

Régiók tekintetében ebben az időszakban Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl és a Balaton a legkeresettebb a jelenlegi foglalások alapján. Hévíz, Eger, Budapest, Gyula és Hajdúszoboszló vezeti a listát, ide mennek a legtöbben, szállástípusok közül a hotelek messze vezetnek: a foglalások 52 százaléka.

Általános trend, hogy előbb telítődik a szilveszter, mint a karácsony, így bőven találnak még szabad szállást azok, akik a karácsonyt hotelben vagy máshol töltenék. Jellemzően a hotelek, különösen a wellness-hotelek telnek meg előbb, így aki hasonló helyen pihenne az ünnepekkor, jobb, ha időben foglal. Összesítésben egyébként az látszik, hogy jelenleg még kevesebb foglalás áll bent karácsonyra, mint tavaly ilyenkor, de mivel a last minute foglalások egyre jellemzőbbek, így közeledve az ünnepekhez a karácsonyi időszak iránti érdeklődés is felpörög. Szállástípusok közül az apartmanok és a panziók tekintetében látszik 1-2 százalékos növekedés a tavaly ilyenkori előfoglalási szinthez képest.

- tudtuk meg Kelemen Lilitől, a Szallas.hu sajtószóvívőjétől.

Van, ahol már majdnem összejött a telt ház

Jelenleg már minden szállodánk telt házas az ünnepi időszakra. A Hunguest szállodáiban a szobaár tartalmazza a félpanziós ellátást, azaz a bőséges reggelit és svédasztalos vacsorát, továbbá a legtöbb esetben a fürdőbelépőt is, ezért a belföldi vendégek számára népszerűek vagyunk az ünnepek alatt is. Szenteste karácsonyi menüvel készülünk, karácsony első napján pedig a legtöbb helyen sztárfellépők előadását élvezhetik a hozzánk látogatók. A légitársaságoktól ismert dinamikus, azaz keresletfüggő árazást alkalmazzuk, így egy szállodai szoba árát a foglalás időpontja is befolyásolja. Szilveszterre szintén napokon belül elfogynak a helyek, már csak Balatonalmádiban és Tapolcán van pár szabad szobánk.

- közölte megkeresésünkre Labossa Lajos, a Hunguest Hotels Zrt. marketing és kommunikációs igazgató, majd hozzátette, a téli szünet az egyik legnépszerűbb időszak a családok körében, ezért az egyébként csak hétvégéken elérhető gyermekanimációs foglalkozásokon december 26. és január 6. között minden nap részt vehetnek a legkisebb vendégek.

A debreceni Aquaticumban az országos trenddel ellentétben karácsonyra több foglalásuk van, mint tavaly ilyenkor, Szilveszterre viszont – jelenleg még – kevesebb.

Annak ellenére, hogy az egyik legjelentősebb külföldi küldőpiacunk, az izraeli piac, október elején egyik napról a másikra összeomlott, optimistán várjuk a karácsonyi szezont. Bízunk benne, hogy más piacokról sikerül pótolni a kiesést. Összességében a téli szünetre nagyjából úgy állunk eladott szobákat tekintve, mint tavaly. Tavaly 80% felett alakult a kihasználtság.

Ebben az időszakban kedvezményes árú akciók nincsenek, inkább több tartalommal próbálják megtölteni a csomagokat. Ilyen pl. a soft all inclusive ellátás, illetve a számtalan szórakoztató program, sztárvendégek, akik a két ünnep között lesznek majd láthatóak a szállodában.

A tavalyi évhez képest átlagosan 10% körüli az áremelkedés.

- mondta el a Pénzcentrumnak Kovács Dániel, az Aquaticum Debrecen marketingigazgatója.

Az ünnepi időszakok rendkívül népszerűek az Adventor szállodáiban is. Idén azt érzékeljünk, hogy egy picit tudatosabban kezdték az emberek tervezgetni a pihenésüket, mely az ünnepi időszak előfoglalásaiban is szépen látszott. Ezt egy folyamatos, kiegyensúlyozott érdeklődés követett az idő előrehaladtával. Mindhárom szállodánkban teltház közeli kihasználtságra számítunk, hisz már csak korlátozott kapacitásokkal rendelkezünk

- tudtuk meg Vigh-Guttmann Barbarától, az Adventor Sales & Marketing igazgatójától. Hozzátette, szállodáikban fontos, hogy a pihenés mellett élményt tudjanak nyújtani a vendégeiknek, így különböző számos programmal, köztük, neves fellépőkkel, élőzenével, kézműves foglalkozásokkal, gyermekprogramokkal várják őket, és ünnepi ételekkel is.

TOP desztinációk árai

A szállásközvetítőnek arról is van adata, mely magyar városokban a legdrágább a szállások átlagára egy éjszakára. Ezek szerint Hévíz, Zalakaros, Visegrád, Sárvár és Esztergom a legdrágábbak.