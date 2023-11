Berúgja az ajtót a tél, komoly havazás érkezik a hétvégén: Budapest sem ússza meg, itt a térképes előrejelzés

Hamarosan beköszönt a tél, hóesés és hózápor várható hétvégén az ország több pontján is. Vasárnap már a fővárosban is lehet hószállingózás, hétfőre az Országos Meteorológiai Szolgálat már intenzívebb havazást jósol Budapestre.

Csütörtök este észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és hajnalban az északi vidékeken helyenként már kisebb eső, záporeső is előfordulhat. Közben a kevésbé szeles délnyugati, déli országrészben párássá válik a levegő, köd képződik. Az ország északkeleti felén erős, nagyobb eséllyel a Kisalföldön és a hegyekben időnként viharos lökések kísérhetik a délnyugati, nyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul, a kevésbé szeles részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Hajnalra a feltámadó szél hatására északon, északnyugaton enyhül az idő - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Péntek délelőtt a többé-kevésbé összefüggő frontális felhőzet mellett több helyen kevés napsütésre is van esély. Elszórtan várható eső, zápor, a hegyekben esetleg hózápor. A nyugatias szél élénk, a nap első felében több helyen erős, a Kisalföldön és a hegyekben időnként viharos lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.

Szombaton változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Helyenként fordulhat elő záporos jellegű csapadék (zápor, havas eső zápor, egyre inkább hózápor). Hajnalban az északkeleti szélvédett körzetekben ködfoltok képződhetnek. A nyugati, északnyugati szél sok helyütt megerősödik. A minimum-hőmérséklet -6, +2, a maximum 2 és 7 fok között alakul.

Vasárnap jobbára közepesen, illetve erősen felhős lesz az ég.

Helyenként hózápor, gyenge havazás előfordulhat, elsősorban délnyugaton vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és -1, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul. A térkép szerint Budapesten is lehet hózápor:

Hétfőn általában közepesen vagy erősen felhős idő várható. Elszórtan kialakulhat hózápor, gyenge havazás, délnyugaton vegyes halmazállapot is lehet. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, majd délire fordul a légáramlás. Hajnalban többnyire -6, -1, a szélvédett fagyzugos vidékeken -10, -7 fokot is mérhetnek. Kora délután 0, +5 fok valószínű. A térképes előrejelzés szerint Budapesten is nagyobb havazásra lehet számítani:

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA