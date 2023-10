Elképesztő, amit az időjárás művel: hihetetlen, ami a hét további részében készülődik

A hétfői napos idő után kedden erős széllel érkező hidegfront hoz esőt, de szerdán, mindenszentek napján alapvetően napos idő várható 14 és 20 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel. A hét második felében folytatódik az enyhe, de változékony, szeles őszi időjárás, majd pénteken ismét többfelé lehet eső – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn reggel, kora délelőtt az északi völgyekben is kitisztul az idő, felszakad a felhőzet és általában fátyolfelhős időre lehet számítani sok napsütéssel, csapadék nélkül. Délelőtt nyugat felől kis eséllyel vastagabb felhőtömbök sodródhatnak az ország fölé, amelyekből gyenge csapadék nem zárható ki. A déli, délnyugati szelet nagy területen kísérik élénk, főként az Észak-Dunántúlon erős, néhol viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 19 és 24 fok között alakul, de az északi völgyekben pár fokkal alacsonyabb érték is lehet.

Kedden egy hidegfront hatására nyugat felől mindenütt megnövekszik a felhőzet, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős a déli, majd az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra általában 12 és 18 fok közé hűl a levegő, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. A maximum-hőmérséklet 17 és 25 fok között várható.

Mindenszentek napján, szerdán reggelre mindenütt csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, napközben alapvetően napos idő várható főként az ország északkeleti felén gomolyfelhőkkel, ekkor már csak északkeleten lehet egy-egy zápor. Késő délutántól délnyugat felől összefüggő fátyolfelhőzet érkezik. Az ország északkeleti felén élénk, erős lökések kísérik a nyugati, északnyugati szelet, amely a nap második felében fokozatosan délire fordul és mérséklődik. A minimum-hőmérséklet 4 és 11, a csúcsérték 14 és 20 fok között alakul.

Csütörtök hajnalban főként északon, északkeleten képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, amelynek nagyobb része feloszlik, ezt követően délnyugatról északkelet felé haladó, változó vastagságú felhőtömbök zavarják, szűrik a napsütést. Számottevő csapadék nem valószínű. A délkeleti, déli szél az északkeleti tájak kivételével nagy területen megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon megerősödik. A minimum jobbára 4 és 10 fok között valószínű, ugyanakkor a kevésbé felhős, hidegre érzékeny területeken fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet. Kora délutánra döntően 15 és 21 fok közé melegszik a levegő, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél egy-két fokkal hűvösebb is lehet.

Pénteken nyugat felől egyre nagyobb területen befelhősödik az ég, és egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként jelentős mennyiség is hullhat. A kiterjedt felhő- és csapadékzóna a délkeleti, keleti tájakat éri el legkésőbb, arrafelé van nagyobb esély némi napsütésre. Sokfelé kísérhetik erős, helyenként viharos lökések a déli, délkeleti szelet. Hajnalban 3-14 fokig hűl a levegő, északkeleten lesz a hidegebb. A csúcshőmérséklet 14 és 23 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

Szombaton szakadozottabbá válhat a felhőzet, van esély hosszabb napos időszakokra is. Ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken, napközben már kevesebb helyen eshet. A délies irányú szél helyenként nagy területen megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A hajnali 6-14 fokról várhatóan 12 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap erősen felhős vagy borult időre van kilátás, ismét többfelé valószínű eső, zápor. A délies irányú szelet továbbra is több helyen kísérhetik erős, néhol viharos lökések. Hajnalban 5-13, délután 11-19 fok valószínű.