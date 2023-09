Gyakorlatilag ingyen mehetnek be ezek a magyarok az ország legdrágább gyógyfürdőibe

A 150 éves fővárosban 2023. november 17-én 150 forintért lehet majd bejutni minden fürdőbe – de csak amíg a készlet tart.

A jegyeket online lehet megvásárolni november 4-től, ennek feltétele, hogy a vásárló budapesti lakcímkártyával (akár ideiglenessel is) kell, hogy rendelkezzen, mert a jegyek névre szólnak majd. A történelmi fürdőkbe egy személy 2 db jegyet vehet (a másik embernek is budapesti lakcímkártyával kell majd rendelkeznie), a többi fürdőbe személyenként 4 db jegyet engedélyez majd a rendszer (itt is minden jegy lakcímkártyához kötött és névre szóló lesz).

A fürdők nyitva tartása november 17-én, pénteken az akciótól függetlenül változatlan lesz, de fontos tudni, hogy

a jegyek csak a fürdők maximális kapacitásáig biztosítják majd a látogatást.

Ez az összes budapesti fürdővel, délelőtti és délutáni szekciókkal számolva összesen 12 ezer jegy, ezen felül nem is fognak jegyeket értékesíteni (ez a szám például a Széchenyi fürdőnél 1840 fő/nap).

Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója nagy forgalomra számít a foglalás idején a szervereken, november 17-én pedig a fürdőkben.

Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója ugyanakkor egy ehhez kapcsolódó plusz akcióról is beszámolt. Az ÉnBudapestem kedvezménykártyával rendelkezők (tehát akik letöltötték az applikációt) már november 3-án élhetnek az online jegyvásárlás lehetőségével, igaz, ehhez az applikáción október 31-ig regisztrálni kell.