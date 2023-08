Indul a roham az őszi wellnessekért: aki most nem siet, lemarad az olcsó ajánlatokról

Kifejezetten jó utószezonra számítanak a kiutaztatók, az augusztus végén záruló főszezon után a tengerparti nyaralásoktól a kulturális körutazások, európai városlátogatások és a mediterrán, illetve egzotikus hajóutak felé fordul a kereslet fókusza - írja a Világgazdaság. Horvátország iránt sem szűnt meg az érdeklődés. A főszezoni áraknál valamivel olcsóbban is lehet találni a tengerparti nyaralóhelyekre szervezett utazási csomagokat a hazai irodák kínálatában.

Még tart a nyári főszezon, az utószezon lényegében az iskolakezdéssel, illetve az utolsó augusztusi napokban startol el. Ilyenkor érzékelhetően csökken a kereslet a tengerparti utazások iránt, de nem szűnik meg teljesen. Sőt, sokan éppen ilyenkor utaznak, kihasználva a még mindig kellemes időjárást és olcsóbb árakat. "A fordulópont az iskolakezdés, amin túltekintve idén kifejezetten jó utószezoni forgalomra van esély a beérkezett foglalások alapján" - mondta a lapnak Bakó Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője. Már annyi a foglalás őszre is az utazási irodáknál, hogy sok helyen már rég beteltek az időpontok.

Az őszi időszak egyik sztárja Izrael, a másik Jordánia - írják. Hamarosan a tengerparti nyaralások utószezonja mellett elkezdődik a kulturális körutazások és a csoportos városlátogatások igazi szezonja is. A kedvelt olasz, francia és spanyol régiók és nagyvárosok szeptembertől, októbertől látványosan megtelnek turistákkal. A divatos mediterrán városok mellett Nagy-Britannia és Írország is nagyon izgalmas célpont, nem véletlenül folyamatos az érdeklődés e területek iránt – jelezte Bakó Balázs. A Magyarországról autóbusszal szervezett kulturális körutazások térképén főként csehországi, lengyelországi és németországi körutazások szerepelnek, de a Franciaországba és Olaszországba autóbusszal szervezett körutazások is népszerűek - írják.

Nemcsak az őszi utakat kezdik tervezni a legtöbben nyár végén, hanem ilyenkor már megindulnak a télből a nyárba készülők körében is a foglalások az olyan kedvelt ázsiai országokba, mint Thaiföld. Októberben, novemberben eljön a hosszabb távú és időtartamú kulturális körutazások szezonja, egyes ázsiai destinációk, mint Vietnám, Kambodzsa, Japán és Kína, újra nagy számban jelennek meg a kínálatban. Ugyanakkor a repülőjegyek ára drasztikusan megemelkedett az elmúlt két évben, 350-400 ezer forint alatt már nemigen lehet tengerentúli repülőjegyeket foglalni.

Idén a belföldi foglalások száma szinte minden időszakban a tavalyi rekordév alatt van kisebb-nagyobb különbséggel

– mondta el Kelemen Lili, a Szallas.hu szóvivője, hozzátéve: a szeptemberi időszakra körülbelül 11 százalékkal kevesebb a foglalás, mint 2022-ben ilyenkor. Vannak, akik jó előre terveznek, és már az október 23-i hosszú hétvégére foglaltak szállást, de ez nem tömeges. A szakértő szerint szeptemberhez képest összességében az októberi–novemberi, jellemzően wellnessidőszak iránt fokozottabb az érdeklődés. Nyárutón Észak-Magyarország átveszi a vezetést a Balatontól, miután akkor már minden ötödik foglalás oda szó. A Balaton az őszi foglalások 17, a Dél-Alföld pedig a 13 százalékát fogadja.