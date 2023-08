Kiadták az országos riasztást: jégesővel, kemény zivatarokkal érkezik a hétvégi ítéletidő

Péntekre az ország nagy részére narancs riasztást adtak ki a zivatarok miatt, a maradékra elsőfokút. A zivatarokhoz erős vagy viharos széllökés - 45-65 km/h - és minimális eséllyel jégeső (kevesebb mint 1-2 centiméter) is társulhat.

Pénteken kora délelőttig az északi megyékben erősen felhős idő várható, és zápor, zivatar is előfordul. Ezek fő kísérőjelensége a felhőszakadás lesz, általában 25-50 milliméter csapadékkal - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A zivatarokhoz erős vagy viharos széllökés - 45-65 km/h - és minimális eséllyel jégeső (kevesebb mint 1-2 centiméter) is társulhat. Reggelig a délkeleti országrészben jóval kisebb a csapadék esélye. Északon ezután csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, a nyugati, északnyugati határ kivételével több órára kisüt a nap.

Péntekre az ország nagy részére narancs riasztást adtak ki a zivatarok miatt, a maradékra elsőfokút:

Délután újra erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, ekkor az Alföldön és északkeleten, estétől a Dunántúlon ismét kialakulhat zápor, zivatar. Itt már 60-90 km/h-s széllökések kísérhetik a csapadékot, 2-5 centiméternyi jégeső is jöhet, felhőszakadással 25-50 milliméter eső is lezúdulhat. Heves zivatar is kialakulhat, amelyet károkozó, több mint 90 km/h-s szélroham és akár 5 cm feletti jég kísérhet.

Péntek estétől pedig délnyugat felől érkezik kiterjedt zivataros rendszer, ehhez a felhőszakadás (30-60, helyenként több mint 60 mm) mellett főként az éjszaka első felében a már említett heves kísérőjelenségek is társulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 37 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva várhatók a magasabb értékek. Késő este 20, 27 fok valószínű.