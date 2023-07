Brutálisan felszökött ennek is az ára: őrjöngenek a cégek, pedig ez így marad

Tizenhétszeres áremelés ment végbe a pilótaképzési engedélyek díjánál. A cégek szerint ellehetetlenítik az iparágat.

Kétmillió forintba kerül évente, hogy egy cég megújíthassa a pilótaképzési engedélyét - erről ír a 24.hu. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) több díjtételt drágított meg különböző mértékben, két alapvető engedély esetében viszont tizenhétszeres, illetve harmincháromszoros lett az emelés mértéke.

A pilótaképző szervezetek szerint ez a durva díjemelés jelentkezik majd a képzés árában is, ez pedig komolyan visszavetheti a jelentkezők számát. Érdemes hozzátenni, hogy ugyanennek az engedélynek a díja évente mindössze 120 ezer forint volt, ez lett most kétmillió. A minisztérium viszont beleáll a vitába: azzal indokoltak, hogy a pilótaképzés engedélyeinek árait a gazdaság 2015 óta tartó teljesítményéhez mérték, mely hatással volt a felügyeleti díjakra is.